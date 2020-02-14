Замглавы МЧС рассказал о планах развития российско-сербского гумцентра

НИШ (Сербия), 14 фев – РИА Новости. Российско-сербский гумцентр в городе Нише решено расширять для обучения спасателей балканского региона и оказания помощи его жителям при ЧС, заявил российским журналистам замглавы МЧС РФ Российско-сербский гумцентр в городе Нише решено расширять для обучения спасателей балканского региона и оказания помощи его жителям при ЧС, заявил российским журналистам замглавы МЧС РФ Александр Чуприян

Сербии с рабочим визитом находится заместитель главы МЧС России . В пятницу вместе с государственным секретарем (в ранге замминистра) МВД Сербии Милосавом Миличковичем и послом РФ Александром Боцан-Харченко он посетил Российско-сербский гуманитарный центр в городе Нише на юге страны в 200 км от Белграда. После показательных учений пожарных и спасателей российская и сербская делегации провели переговоры.

Чуприян рассказал российским журналистам, что в 2019 году было решено сменить директоров центра с сербской и российской сторон. В том же году были проведены учения с привлечением спасателей из других стран, на основании чего возникла потребность создать план перспективного развития, который обсуждался в пятницу.

"В целом план достойный, и я уверен, что если мы его реализуем, это значительно укрепит как Сербию, так и Россию, и регион в плане безопасности от пожаров, ЧС и стихийных бедствий", - заявил замглавы МЧС РФ.

"Дело не в статусах и юридических подходах, а в формировании облика насыщенного конкретными делами этого центра. У центра, с нашей точки зрения, большая перспектива, и Международная организация гражданской обороны (чьим учебным центром он стал в 2019 году) это подтвердила, в нее входят 59 стран, и если сюда будут приезжать на обучение, это станет расширением границ", - отметил Чуприян.

На вопрос РИА Новости, ожидается ли увеличение числа обращений за помощью при ЧС от стран балканского региона, он ответил утвердительно.

"Когда будем комплектовать вакантные должности, то у нас появятся специалисты, которые будут на постоянной основе реагировать. Это еще один форпост безопасности. Будем только расширяться и по оказанию помощи", – подчеркнул российский замминистра.