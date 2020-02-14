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2020-02-14T19:54+0300
https://ria.ru/20200214/1564801875.html
Замглавы МЧС рассказал о планах развития российско-сербского гумцентра
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РИА Новости

Замглавы МЧС рассказал о планах развития российско-сербского гумцентра

19:54 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
Александр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИШ (Сербия), 14 фев – РИА Новости. Российско-сербский гумцентр в городе Нише решено расширять для обучения спасателей балканского региона и оказания помощи его жителям при ЧС, заявил российским журналистам замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
В Сербии с рабочим визитом находится заместитель главы МЧС России. В пятницу вместе с государственным секретарем (в ранге замминистра) МВД Сербии Милосавом Миличковичем и послом РФ Александром Боцан-Харченко он посетил Российско-сербский гуманитарный центр в городе Нише на юге страны в 200 км от Белграда. После показательных учений пожарных и спасателей российская и сербская делегации провели переговоры.
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Чуприян рассказал российским журналистам, что в 2019 году было решено сменить директоров центра с сербской и российской сторон. В том же году были проведены учения с привлечением спасателей из других стран, на основании чего возникла потребность создать план перспективного развития, который обсуждался в пятницу.
"В целом план достойный, и я уверен, что если мы его реализуем, это значительно укрепит как Сербию, так и Россию, и регион в плане безопасности от пожаров, ЧС и стихийных бедствий", - заявил замглавы МЧС РФ.
"Дело не в статусах и юридических подходах, а в формировании облика насыщенного конкретными делами этого центра. У центра, с нашей точки зрения, большая перспектива, и Международная организация гражданской обороны (чьим учебным центром он стал в 2019 году) это подтвердила, в нее входят 59 стран, и если сюда будут приезжать на обучение, это станет расширением границ", - отметил Чуприян.
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На вопрос РИА Новости, ожидается ли увеличение числа обращений за помощью при ЧС от стран балканского региона, он ответил утвердительно.
"Когда будем комплектовать вакантные должности, то у нас появятся специалисты, которые будут на постоянной основе реагировать. Это еще один форпост безопасности. Будем только расширяться и по оказанию помощи", – подчеркнул российский замминистра.
В Нише базируется Российско-сербский гуманитарный центр, созданный в соответствии с межправительственным соглашением от 25 апреля 2012 года. Правовой основой для его создания стало соглашение между правительствами России и Сербии о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года. Центр осуществляет чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и других балканский стран. На сегодняшний день в активе центра операции по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Греции и Словении.
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Александр Боцан-ХарченкоАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СербияРоссияВ мире
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