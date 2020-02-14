ВОЗ просит Китай предоставить данные о заражении врачей коронавирусом

"Нам надо знать больше касательно данных цифр, в том числе период заболевания и обстоятельства, при которых медицинские работники заболели. ВОЗ разработала правила для медицинских сотрудников, которые ухаживают за госпитализированными взрослыми и пациентами педиатрических центров с серьезными инфекциями. Эти правила доступны всем странам", - сказал он.