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ВОЗ просит Китай предоставить данные о заражении врачей коронавирусом
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РИА Новости

ВОЗ просит Китай предоставить данные о заражении врачей коронавирусом

19:02 14.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ЖЕНЕВА, 14 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения просит предоставить информацию о том, каким образом в Китае могли заразиться новым коронавирусом 1716 медицинских работников, заявил на брифинге в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее власти Китая сообщили, что новым коронавирусом заразились 1716 человек, из которых 6 скончались. Несмотря на опасность, в очаг заражения - провинцию Хубэй - со всего Китая прибыли почти 22 тысячи медицинских работников на помощь своим коллегам.
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"Нам надо знать больше касательно данных цифр, в том числе период заболевания и обстоятельства, при которых медицинские работники заболели. ВОЗ разработала правила для медицинских сотрудников, которые ухаживают за госпитализированными взрослыми и пациентами педиатрических центров с серьезными инфекциями. Эти правила доступны всем странам", - сказал он.
РИА Новости ранее сообщали, что власти Китая на всех уровнях выделили 25,9 миллиарда юаней (3,7 миллиарда долларов) на улучшение условий для сотрудников в медучреждениях, покупку медицинского оборудования и защитной одежды.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗЖенева (город)КитайУханьВ мире
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