Эксперт прокомментировал ситуацию с БелАЭС

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект строящейся с участием Проект строящейся с участием России Белорусской АЭС, являющийся крупнейшим совместным экономическим проектом Москвы и Минска, стал заложником политических амбиций руководства Белоруссии , считает эксперт Института международных отношений МГИМО МИД России Леонид Гусев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, если Москва не примет предложения Минска по снижению ставки кредита примерно до 3% и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

"Строительство первой АЭС в Белоруссии фактически стало заложником политических амбиций белорусского руководства. Это крупнейший проект в российско-белорусских экономических отношениях, он, безусловно, привлекает к себе внимание. Поэтому неудивительно, что глава белорусского государства выбрал именно его для шантажа российского руководства. Росатом здесь попал под "горячую руку", - сказал РИА Новости Гусев.

"Насколько мне известно, в последние несколько месяцев сооружение атомной станции всячески тормозится именно белорусской стороной, которая, судя по всему, просто не готова принимать этот объект", - добавил эксперт.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Для нее выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск энергоблока №1 планируется в нынешнем году. Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.