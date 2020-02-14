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Эксперт прокомментировал ситуацию с БелАЭС
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал ситуацию с БелАЭС

19:01 14.02.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект строящейся с участием России Белорусской АЭС, являющийся крупнейшим совместным экономическим проектом Москвы и Минска, стал заложником политических амбиций руководства Белоруссии, считает эксперт Института международных отношений МГИМО МИД России Леонид Гусев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, если Москва не примет предложения Минска по снижению ставки кредита примерно до 3% и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
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"Строительство первой АЭС в Белоруссии фактически стало заложником политических амбиций белорусского руководства. Это крупнейший проект в российско-белорусских экономических отношениях, он, безусловно, привлекает к себе внимание. Поэтому неудивительно, что глава белорусского государства выбрал именно его для шантажа российского руководства. Росатом здесь попал под "горячую руку", - сказал РИА Новости Гусев.
"Насколько мне известно, в последние несколько месяцев сооружение атомной станции всячески тормозится именно белорусской стороной, которая, судя по всему, просто не готова принимать этот объект", - добавил эксперт.
Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Для нее выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск энергоблока №1 планируется в нынешнем году. Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.
Для реализации проекта БелАЭС российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. Еще 10% оплачивает белорусская сторона. Погашение основного долга должно начаться после ввода АЭС в эксплуатацию. Ранее глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что обсуждается продление срока кредита с 25 до 35 лет.
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Леонид ГусевАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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