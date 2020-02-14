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Посол в Белграде рассказал, что мешало развитию совместного гумцентра
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РИА Новости

Посол в Белграде рассказал, что мешало развитию совместного гумцентра

18:42 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко
© РИА Новости / Алексей Никольск
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Развитию Российско-сербского гумцентра в городе Нише на юге Сербии мешала "зловредная политизация", преодолеть которую поможет открытость его работы, заявил российским журналистам посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
В Сербии с рабочим визитом находится заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. В пятницу вместе с государственным секретарем (в ранге замминистра) МВД Сербии Милосавом Миличковичем и послом РФ он посетил Российско-сербский гуманитарный центр в городе Нише в 200 км от Белграда. После показательных учений пожарных и спасателей российская и сербская делегации провели переговоры.
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По словам главы российского диппредставительства, развитию гумцентра мешала политизация. В балканских СМИ ранее неоднократно появлялись предположения, поддерживаемые посольствами западных государств, что центр является "рычагом влияния" или даже "русской секретной базой".
"Очень важная задача, одна из приоритетных – все-таки добиться того, чтобы этот центр стал региональным, получил именно такое измерение и именно такое значение. К сожалению, тут очень много политизации", - отметил посол России.
"Главная причина трудностей – зловредная политизация. Одно из самых эффективных оружий против этой политизации и вымыслов, и неправды – открытость центра. Вы сами видите, сколько здесь сегодня представителей СМИ… И эта открытость будет продолжаться, это одно из решений, которые были сейчас подтверждены", - подчеркнул Боцан-Харченко.
Российский дипломат выразил надежду, что эта тема будет одной из главных на заседании межправкомиссии РФ и Сербии 5 марта в Москве.
В Нише базируется Российско-сербский гуманитарный центр, созданный в соответствии с межправительственным соглашением от 25 апреля 2012 года. Правовой основой для его создания стало соглашение между правительствами России и Сербии о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года. Центр осуществляет чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и других балканский стран. На сегодняшний день в активе центра операции по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Греции и Словении.
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