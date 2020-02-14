Посол в Белграде рассказал, что мешало развитию совместного гумцентра

БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Развитию Российско-сербского гумцентра в городе Нише на юге Сербии мешала "зловредная политизация", преодолеть которую поможет открытость его работы, заявил российским журналистам посол РФ в Сербии Развитию Российско-сербского гумцентра в городе Нише на юге Сербии мешала "зловредная политизация", преодолеть которую поможет открытость его работы, заявил российским журналистам посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко

Сербии с рабочим визитом находится заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. В пятницу вместе с государственным секретарем (в ранге замминистра) МВД Сербии Милосавом Миличковичем и послом РФ он посетил Российско-сербский гуманитарный центр в городе Нише в 200 км от Белграда. После показательных учений пожарных и спасателей российская и сербская делегации провели переговоры.

По словам главы российского диппредставительства, развитию гумцентра мешала политизация. В балканских СМИ ранее неоднократно появлялись предположения, поддерживаемые посольствами западных государств, что центр является "рычагом влияния" или даже "русской секретной базой".

"Очень важная задача, одна из приоритетных – все-таки добиться того, чтобы этот центр стал региональным, получил именно такое измерение и именно такое значение. К сожалению, тут очень много политизации", - отметил посол России.

"Главная причина трудностей – зловредная политизация. Одно из самых эффективных оружий против этой политизации и вымыслов, и неправды – открытость центра. Вы сами видите, сколько здесь сегодня представителей СМИ… И эта открытость будет продолжаться, это одно из решений, которые были сейчас подтверждены", - подчеркнул Боцан-Харченко.

Российский дипломат выразил надежду, что эта тема будет одной из главных на заседании межправкомиссии РФ и Сербии 5 марта в Москве.