Польский офицер в отставке предостерег от фальсификации истории

ЯЛТА, 14 фев - РИА Новости. Общественный активист, прапорщик запаса вооруженных сил Польши Ярослав Томчак предостерег от фальсификации истории, забвения подвигов Красной армии и призвал Общественный активист, прапорщик запаса вооруженных сил Польши Ярослав Томчак предостерег от фальсификации истории, забвения подвигов Красной армии и призвал Россию Польшу "жить в мире".

"Я занимаюсь поиском погибших военных и замученных военнопленных Красной армии на территории Западно-Поморского воеводства (воеводство, расположенное на северо-западе Польши - ред.). У нас, поляков и русских, общая история и происхождение, мы братья-славяне, поэтому мы должны дружить и уважать себя и свою историю, особенно историю Второй мировой войны . С этим теперь бывает по-разному", - сказал Томчак на международной конференции "Ялта 1945: Уроки истории".

По словам польского офицера, перед людьми, которые сегодня сохраняют память о подвигах Красной армии при освобождении Польши, стоят непростые задачи. "Политическое влияние в сторону декоммунизации и переписывание истории со сносом памятников - это очень опасные явления, которые представляют собой способ подвергнуть сомнениям решения Ялтинской конференции", - отметил спикер.

"Я против фальсификации истории. Нельзя воевать с погибшими, это не приносит никакой славы. Это подлость и несправедливый подход к доблестной Красной армии. Смерть повсюду такая же, кровь имеет тот же цвет. Прошло много лет с момента Второй мировой войны, я ищу погибших, потому что так надо. Чтобы восстановить память о тех, которые умирали в муках, истощенные голодом, которые воевали за мою землю и чтобы мы никогда не забыли о Дне победы. Чтобы никогда не забыто было то, о чем наши государственные власти уже забыли - кто погасил печь Освенцима", - пояснил Томчак.

Он добавил, что именно благодаря усилиям Красной армии, заплатившей огромными потерями, поляки и другие народы Европы "не превратились в пепел крематория".

"Никто и никогда не должен забыть об этом, чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы наши земли не содрогались от разрывов бомб и снарядов, чтобы не плакали наши матери, нам нужно помнить, какой ценой досталась победа. Наши погибшие должны стоять не друг напротив друга, а плечом к плечу. Братские народы России и Польши должны жить в мире. Память - это связывающее звено между прошлым, настоящим и будущим", - заключил офицер запаса.

Международная конференция "Ялта 1945: Уроки истории" проходит 13-14 февраля в Ливадийском дворце, где собирались лидеры Советского союза, США и Британии.

Политики и общественные деятели отмечают, что Ялтинская конференция стала высшей точкой сотрудничества ведущих государств антигитлеровской коалиции, объединенных общей целью достижения скорейшей победы над главным мировым злом – гитлеровским нацизмом.