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Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП
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РИА Новости

Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП

18:30 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в ДТП в Псковской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны.
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"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области", - говорится в сообщении.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло на 475-м километре дороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все - граждане Украины, еще двое - украинец и белорус - госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
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