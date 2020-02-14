Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области", - говорится в сообщении.

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло на 475-м километре дороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все - граждане Украины, еще двое - украинец и белорус - госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.