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"Аэрофлот" назвал плюсы от приостановки поставок Boeing 737MAX
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РИА Новости

"Аэрофлот" назвал плюсы от приостановки поставок Boeing 737MAX

18:18 14.02.2020
2002
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Приостановка поставок самолетов Boeing 737MAX, в том числе и российским перевозчикам, позволила снизить переизбыток емкостей на рынке РФ и риски демпинговой политики авиакомпаний, сообщается в отчете крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот".
Одним из российских заказчиков самолета Boeing 737MAX является лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). На фоне задержек поставок "Аэрофлот" принял решение, что четыре самолета Boeing 737-800 из парка авиакомпании "Россия" (также входит в "Аэрофлот") перейдут в "Победу".
Boeing 737-800
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"Приостановка поставок Boeing 737MAX, в том числе и российским перевозчикам, позволила снизить переизбыток емкостей на рынке РФ и риски демпинговой политики авиакомпаний", - говорится в отчете.
Boeing 21 января сообщила, что приостановила на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX и ожидает их возвращения в эксплуатацию в середине текущего года.
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.
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Boeing 737-800АэрофлотРоссияЭкономика
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