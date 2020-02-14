"Аэрофлот" назвал плюсы от приостановки поставок Boeing 737MAX

"Приостановка поставок Boeing 737MAX, в том числе и российским перевозчикам, позволила снизить переизбыток емкостей на рынке РФ и риски демпинговой политики авиакомпаний", - говорится в отчете.

Boeing 21 января сообщила, что приостановила на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX и ожидает их возвращения в эксплуатацию в середине текущего года.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.