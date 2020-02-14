Сенат США будет выступать за увеличение военной помощи для Украины

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Сенат США будет выступать за предоставление большей помощи Украине, в том числе военной, сообщил журналистам американский сенатор Джон Барассо.
Барассо сделал соответствующее заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, куда он отправился со своими коллегами Роном Джонсоном и Крисом Мёрфи.
"Мы будем продолжать выступать за (предоставление) большей помощи, в частности, военной помощи Украине... В США это имеет поддержку обеих партий", - заявил Барассо.
Ранее сообщалось, что правительство президента США Дональда Трампа предлагает выделить в будущем финансовом 2021 году на помощь Украине по линии госдепа в общей сложности 316,9 миллиона долларов.