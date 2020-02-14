Сенат США будет выступать за увеличение военной помощи для Украины

"Страшно представить". Украина хочет помочь НАТО в Афганистане В Киеве заявили о готовности поддерживать НАТО в его миссиях в Афганистане. В эфире радио Sputnik политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин оценил эту идею.