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Эксперт оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
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РИА Новости

Эксперт оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий

17:26 14.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что поправкой к Конституции о территориальной целостности РФ посылает сигнал международным партнерам про Крым, Курильские острова и Калининградскую область.
В четверг президент РФ Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В ходе разговора важную инициативу озвучил актёр и режиссёр Владимир Машков. По его словам, проехав по стране, он услышал опасения по поводу возможного отчуждения российских земель после ухода Путина с поста президента. У иностранных государств, как заявил Машков, может появиться возможность забрать себе Курилы, Крым или Калининград, поэтому актер предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Президент поддержал эту идею, дав поручение оформить ее юридическим службам.
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"Думаю, это важная тема и такая поправка в Конституцию России вполне логична. Она может закрыть многие вопросы относительно принадлежности Крыма, Курильских островов, Калининградской области, которые иногда муссируются и вбрасываются в информационное пространство. Кроме того, это четкий сигнал всем зарубежным партнерам, что Россия ставит свой суверенитет и территориальную целостность на первое место и им необходимо исходить из этого", - заявил Дзермант в пятницу РИА Новости.
По мнению эксперта, реакция международного сообщества на такую поправку в Конституцию РФ, скорее всего, "будет сдержанная, возможно, у некоторых соседей негативная". Между тем Дзермант подчеркнул, что это – "внутреннее дело России".
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