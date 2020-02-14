Эксперт оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий

"Думаю, это важная тема и такая поправка в Конституцию России вполне логична. Она может закрыть многие вопросы относительно принадлежности Крыма, Курильских островов, Калининградской области, которые иногда муссируются и вбрасываются в информационное пространство. Кроме того, это четкий сигнал всем зарубежным партнерам, что Россия ставит свой суверенитет и территориальную целостность на первое место и им необходимо исходить из этого", - заявил Дзермант в пятницу РИА Новости.