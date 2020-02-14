Медведеву доложили о мерах по предупреждению завоза коронавируса

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Одной из тем мероприятия стала ситуация с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику.

"Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, созданного в правительстве РФ, и руководители отдельных федеральных органов исполнительной власти на совещании в пятницу доложили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву о предпринимаемых мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название –COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая 2 случая в России.