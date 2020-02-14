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Медведеву доложили о мерах по предупреждению завоза коронавируса
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РИА Новости

Медведеву доложили о мерах по предупреждению завоза коронавируса

17:09 14.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представители оперативного штаба доложили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России, говорится в сообщении, которое размещено на сайте Совбеза.
Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Одной из тем мероприятия стала ситуация с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику.
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"Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, созданного в правительстве РФ, и руководители отдельных федеральных органов исполнительной власти на совещании в пятницу доложили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву о предпринимаемых мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название –COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая 2 случая в России.
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