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В Госдуме оценили ситуацию с производством российских лекарств
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РИА Новости

В Госдуме оценили ситуацию с производством российских лекарств

16:21 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нужно активно заниматься вопросом производства российских лекарств, а пока оно не налажено, снять ограничения на закупку лекарств из-за рубежа, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила на профильном совещании, что Минздрав проработает вопрос о снятии с западных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах. Кабмину известно о проблемах с лекарственным обеспечением больных раком, добавила она.
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Вчера, 15:57Сказано в эфире
Хирург-онколог оценил идею снять ограничения с западных лекарств Минздрав намерен снять ограничения на закупку зарубежных лекарств для онкобольных. В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по социальной политике, детский хирург-онколог, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал о важности этого шага.
Кроме того, Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита препаратов. Глава правительства ответил, что уже сегодня подпишет распоряжение о мерах по совершенствованию в этой сфере, и попросил регулярно докладывать о ситуации.
"Мне кажется, рассматривая такие вопросы, мы должны думать в первую очередь о пациентах. Здоровье наших граждан должно быть превыше всего. Если возможности отечественной фармацевтической промышленности не позволяют нам закрывать потребности в тех или иных жизненно важных медпрепаратах.., нужно активно заниматься вопросом производства отечественных лекарств, а пока оно не налажено, снять ограничения на закупку лекарств из-за рубежа", - сказал Огуль РИА Новости.
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Депутат отметил, что речь идет в том числе о лекарствах для онкобольных пациентов и людей, страдающих редкими заболеваниями.
"Нужно проанализировать, что мешает нам сегодня наращивать производство необходимых медицинских препаратов и вкладывать средства в разработку новых. Ведь все возможные риски давно известны", - сказал Огуль.
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Депутат привел в качестве примера ситуацию с производством лекарств на основе опия, уточнив, что в России зарегистрировано 13 таких препаратов, которые производятся государственными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Производство этих субстанций контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в государствах, которые ввели против РФ санкции.
"Очевидно, что для того, чтобы в будущем избежать дефицита опиумного сырья, необходимо было разрешить культивировать в России сорта опия, необходимые для налаживания полного цикла производства лекарств для онкологических больных. Что мы и сделали летом прошлого года, приняв соответствующий закон", - заключил Огуль.
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Леонид ОгульЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФРоссияОбщество
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