В Госдуме оценили ситуацию с производством российских лекарств

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нужно активно заниматься вопросом производства российских лекарств, а пока оно не налажено, снять ограничения на закупку лекарств из-за рубежа, считает зампред комитета Нужно активно заниматься вопросом производства российских лекарств, а пока оно не налажено, снять ограничения на закупку лекарств из-за рубежа, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила на профильном совещании, что Минздрав проработает вопрос о снятии с западных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах. Кабмину известно о проблемах с лекарственным обеспечением больных раком, добавила она.

Кроме того, Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита препаратов. Глава правительства ответил, что уже сегодня подпишет распоряжение о мерах по совершенствованию в этой сфере, и попросил регулярно докладывать о ситуации.

"Мне кажется, рассматривая такие вопросы, мы должны думать в первую очередь о пациентах. Здоровье наших граждан должно быть превыше всего. Если возможности отечественной фармацевтической промышленности не позволяют нам закрывать потребности в тех или иных жизненно важных медпрепаратах.., нужно активно заниматься вопросом производства отечественных лекарств, а пока оно не налажено, снять ограничения на закупку лекарств из-за рубежа", - сказал Огуль РИА Новости.

Депутат отметил, что речь идет в том числе о лекарствах для онкобольных пациентов и людей, страдающих редкими заболеваниями.

"Нужно проанализировать, что мешает нам сегодня наращивать производство необходимых медицинских препаратов и вкладывать средства в разработку новых. Ведь все возможные риски давно известны", - сказал Огуль.

Депутат привел в качестве примера ситуацию с производством лекарств на основе опия, уточнив, что в России зарегистрировано 13 таких препаратов, которые производятся государственными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Производство этих субстанций контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в государствах, которые ввели против РФ санкции.