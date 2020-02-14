Пресс-показ фильма "Один вдох" режиссера Елены Хазановой

Участники:
- режиссер Елена ХАЗАНОВА;
- продюсер Ольга ДАНОВА;
- сын Наталья Молчановой – двенадцатикратный чемпион мира, действующий рекордсмен мира по фридайвингу Алексей МОЛЧАНОВ.
Премьера картины состоится 27 февраля, в широкий российский прокат фильм выходит 5 марта.
Марине Гордеевой 40 лет. За плечами – неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный страх. Драматический спортивный фильм основан на биографии чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. По сюжету картины после развода с мужем сорокалетняя Марина Гордеева отправляется на отдых к морю. Там она знакомится со спасателем Игнатом, который открывает ей подводный мир.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru или Анна Кобзева Тел: +7 (964) 792-84-64 Email: A.kobzeva@pilotsagency.com
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер Елена ХАЗАНОВА;
- продюсер Ольга ДАНОВА;
- сын Наталья Молчановой – двенадцатикратный чемпион мира, действующий рекордсмен мира по фридайвингу Алексей МОЛЧАНОВ.
Премьера картины состоится 27 февраля, в широкий российский прокат фильм выходит 5 марта.
Марине Гордеевой 40 лет. За плечами – неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный страх. Драматический спортивный фильм основан на биографии чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. По сюжету картины после развода с мужем сорокалетняя Марина Гордеева отправляется на отдых к морю. Там она знакомится со спасателем Игнатом, который открывает ей подводный мир.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru или Анна Кобзева Тел: +7 (964) 792-84-64 Email: A.kobzeva@pilotsagency.com
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/