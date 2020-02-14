Пресс-показ фильма "Один вдох" режиссера Елены Хазановой

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26 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт пресс-показ фильма "Один вдох" режиссера Елены Хазановой и творческая встреча с создателями картины.