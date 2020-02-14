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2020-02-14T15:51+0300
https://ria.ru/20200214/1564788283.html
Эксперт прокомментировал предложенные поправки в Конституцию
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал предложенные поправки в Конституцию

15:51 14.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
РИМ, 14 фев – РИА Новости. Идея внести в Конституцию РФ положение о запрете на отчуждение территорий страны, может стать еще одним важным элементом в идущем переговорном процессе относительно территориальных проблем, которые пока не разрешены в двустороннем плане, в частности, относительно Курильских островов, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет родителя номер один и номер два, а также поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
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"Заявления, сделанные президентом Путиным в ходе заседания рабочей группы, отвечают запросам и чаяниям большей части населения России. Прежде всего, это относится к предложению внести в текст основного закона специальное положение, закрепляющее запрет на отчуждение территорий России, а также темы, касающейся однополых браков", - отметил Грациани.
"Что касается согласия с поправкой, запрещающей отчуждение территорий у России, Путин подтвердил концепцию, которая в общем виде выражается в конституции любой страны. Речь идет о государственном суверенитете и нерушимости границ", - указал итальянский политолог.
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По его мнению, высказанная на встрече идея в отношении территориальных проблем, которые еще не разрешены в двустороннем плане, в частности, относительно Курильских островов, "может стать еще одним важным элементом в идущем переговорном процессе".
Комментируя заявления Путина по проблеме сохранения традиционной семьи, Грациани обратил внимание на тот факт, что большая часть граждан РФ исповедует православие или ислам.
"Говоря о том, что пока он будет президентом, в стране не будет родителя номер один и номер два, Путин выражает не только собственную точку зрения, но и ориентацию большей части своих сограждан", - подчеркнул эксперт.
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Тиберио ГрацианиКонституция РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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