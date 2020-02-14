Эксперт прокомментировал предложенные поправки в Конституцию

РИМ, 14 фев – РИА Новости. Идея внести в Идея внести в Конституцию РФ положение о запрете на отчуждение территорий страны, может стать еще одним важным элементом в идущем переговорном процессе относительно территориальных проблем, которые пока не разрешены в двустороннем плане, в частности, относительно Курильских островов, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани

В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет родителя номер один и номер два, а также поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.

"Заявления, сделанные президентом Путиным в ходе заседания рабочей группы, отвечают запросам и чаяниям большей части населения России. Прежде всего, это относится к предложению внести в текст основного закона специальное положение, закрепляющее запрет на отчуждение территорий России, а также темы, касающейся однополых браков", - отметил Грациани.

"Что касается согласия с поправкой, запрещающей отчуждение территорий у России, Путин подтвердил концепцию, которая в общем виде выражается в конституции любой страны. Речь идет о государственном суверенитете и нерушимости границ", - указал итальянский политолог.

По его мнению, высказанная на встрече идея в отношении территориальных проблем, которые еще не разрешены в двустороннем плане, в частности, относительно Курильских островов, "может стать еще одним важным элементом в идущем переговорном процессе".

Комментируя заявления Путина по проблеме сохранения традиционной семьи, Грациани обратил внимание на тот факт, что большая часть граждан РФ исповедует православие или ислам.