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2020-02-14T15:51+0300
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В Костроме пропал 13-летний подросток
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РИА Новости

В Костроме пропал 13-летний подросток

15:51 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Правоохранители разыскивают в Костроме 13-летнего подростка, который три дня назад ушел в школу и не вернулся, сообщает в пятницу управление МВД по региону.
"Костромские полицейские и волонтеры разыскивают без вести пропавшего 13-летнего... (подростка). Три дня назад ребенок пошел в школу, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении.
По данным полиции, семью, в которой растет школьник, нельзя назвать благополучной.
"В декабре 2019 года ребенок был взят на учет в ПДН ОП №3 УМВД России по Костромской области, а его отец привлекался к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка)", - сообщает полиция.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Стражи порядка устанавливают причины, побудившие школьника уйти из дома, а также места его возможного местонахождения.
"Приметы разыскиваемого: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, сверху светлые крашеные", - информирует полиция.
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