В Костроме пропал 13-летний подросток

"Костромские полицейские и волонтеры разыскивают без вести пропавшего 13-летнего... (подростка). Три дня назад ребенок пошел в школу, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении.
По данным полиции, семью, в которой растет школьник, нельзя назвать благополучной.
"В декабре 2019 года ребенок был взят на учет в ПДН ОП №3 УМВД России по Костромской области, а его отец привлекался к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка)", - сообщает полиция.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Стражи порядка устанавливают причины, побудившие школьника уйти из дома, а также места его возможного местонахождения.
"Приметы разыскиваемого: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, сверху светлые крашеные", - информирует полиция.