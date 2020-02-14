Румынская церковь примет участие во всеправославном совещании в Аммане

КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Румынская православная церковь примет участие во всеправославном совещании в Иордании, которое созывается в феврале по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила III, сообщает пресс-служба Румынской патриархии.
Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине.
"Святой синод постановил, что на братской встрече в Аммане, на которой будут обсуждаться способы примирения и восстановления евхаристического общения между некоторыми православными церквями, Румынская православная церковь должна быть представлена не патриархом Румынии, а делегацией Румынского патриархата", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Румынской церкви.
Синод Румынской церкви отметил, что согласен с автокефалией всей Церкви на Украине, а не какой-то части, и считает, что это возможно реализовать только "путем взаимопонимания между Вселенским патриархатом и Московским патриархатом, а также общеправославным консенсусом". В Румынии полагают, что нужно быстрее найти решение, чтобы не усугублять противостояние между Константинополем и РПЦ.
Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Идею Иерусалимского патриарха официально поддержала РПЦ, а также Синод Церкви Чешских земель и Словакии. Положительно ответил на эту инициативу предстоятель Антиохийской церкви патриарх Иоанн. В то же время предстоятели Константинопольской, Элладской, Кипрской и Албанской церквей уже заявили, что на совещание в Амман не поедут. По их мнению, созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
18 декабря 2019, 15:30Религия и мировоззрениеВсеправославное совещание в Иордании предложили созвать в феврале