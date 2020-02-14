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Религия и мировоззрение
2020-02-14T18:51+0300
https://ria.ru/20200214/1564786828.html
Румынская церковь примет участие во всеправославном совещании в Аммане
https://cdn24.img.ria.ru/images/155311/24/1553112428_0:99:2964:1766_1036x0_80_0_0_2e6c1424d5747f3d4da3501696fcdd19.jpg
РИА Новости

Румынская церковь примет участие во всеправославном совещании в Аммане

15:36 14.02.2020 (обновлено: 18:51 14.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019
Патриарх Иерусалимский Феофил III во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Румынская православная церковь примет участие во всеправославном совещании в Иордании, которое созывается в феврале по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила III, сообщает пресс-служба Румынской патриархии.
Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине.
"Святой синод постановил, что на братской встрече в Аммане, на которой будут обсуждаться способы примирения и восстановления евхаристического общения между некоторыми православными церквями, Румынская православная церковь должна быть представлена не патриархом Румынии, а делегацией Румынского патриархата", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Румынской церкви.
Синод Румынской церкви отметил, что согласен с автокефалией всей Церкви на Украине, а не какой-то части, и считает, что это возможно реализовать только "путем взаимопонимания между Вселенским патриархатом и Московским патриархатом, а также общеправославным консенсусом". В Румынии полагают, что нужно быстрее найти решение, чтобы не усугублять противостояние между Константинополем и РПЦ.
Столица Иордании город Амман
20 декабря 2019, 16:27Религия и мировоззрение
Чешский Синод поддержал идею Всеправославного совещания в Иордании
Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Идею Иерусалимского патриарха официально поддержала РПЦ, а также Синод Церкви Чешских земель и Словакии. Положительно ответил на эту инициативу предстоятель Антиохийской церкви патриарх Иоанн. В то же время предстоятели Константинопольской, Элладской, Кипрской и Албанской церквей уже заявили, что на совещание в Амман не поедут. По их мнению, созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
18 декабря 2019, 15:30Религия и мировоззрение
Всеправославное совещание в Иордании предложили созвать в феврале
1320101
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Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьИорданиярелигия
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