Румынская церковь примет участие во всеправославном совещании в Аммане

КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Румынская православная церковь примет участие во всеправославном совещании в Иордании, которое созывается в феврале по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила III, сообщает пресс-служба Румынской патриархии.

Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине.

"Святой синод постановил, что на братской встрече в Аммане, на которой будут обсуждаться способы примирения и восстановления евхаристического общения между некоторыми православными церквями, Румынская православная церковь должна быть представлена не патриархом Румынии, а делегацией Румынского патриархата", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Румынской церкви.

Синод Румынской церкви отметил, что согласен с автокефалией всей Церкви на Украине, а не какой-то части, и считает, что это возможно реализовать только "путем взаимопонимания между Вселенским патриархатом и Московским патриархатом, а также общеправославным консенсусом". В Румынии полагают, что нужно быстрее найти решение, чтобы не усугублять противостояние между Константинополем и РПЦ.

Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Идею Иерусалимского патриарха официально поддержала РПЦ, а также Синод Церкви Чешских земель и Словакии. Положительно ответил на эту инициативу предстоятель Антиохийской церкви патриарх Иоанн. В то же время предстоятели Константинопольской, Элладской, Кипрской и Албанской церквей уже заявили, что на совещание в Амман не поедут. По их мнению, созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха.