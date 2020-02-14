В ДНР рассказали о работе по согласованию нового участка отвода сил

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что на встрече в Минске не удалось достичь понимания с Киевом по новому участку разведения сил в районе пункта пропуска "Гнутово".

В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе. По ее итогам Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы – заявила, что на встрече практически согласован участок для разведения сил в районе Гнутово.

"На прошедшей встрече контактной группы в Минске одной из главных задач рабочей группы по вопросам безопасности была интенсификация работы по согласованию трех новых участков для дальнейшего разведения сил и средств. Однако даже по единственной совпадающей локации в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово" на юге нашей республики понимания по окончательным координатам границ участка между сторонами достигнуто не было", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По словам полпреда, в предложении Киева не учтен главный принцип разведения сил – зеркальный отвод от занимаемых позиций.

"В этой связи к следующей встрече в Минске мы намерены детально проработать предложенные представителями Украины координаты для этой и других локаций, чтобы предложить аргументированные паритетные варианты, которые будут соответствовать требованиям рамочного решения", - добавила Никонорова.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.