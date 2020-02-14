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2020-02-14T15:28+0300
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В ДНР рассказали о работе по согласованию нового участка отвода сил
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РИА Новости

В ДНР рассказали о работе по согласованию нового участка отвода сил

15:28 14.02.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что на встрече в Минске не удалось достичь понимания с Киевом по новому участку разведения сил в районе пункта пропуска "Гнутово".
В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе. По ее итогам Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы – заявила, что на встрече практически согласован участок для разведения сил в районе Гнутово.
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"На прошедшей встрече контактной группы в Минске одной из главных задач рабочей группы по вопросам безопасности была интенсификация работы по согласованию трех новых участков для дальнейшего разведения сил и средств. Однако даже по единственной совпадающей локации в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово" на юге нашей республики понимания по окончательным координатам границ участка между сторонами достигнуто не было", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам полпреда, в предложении Киева не учтен главный принцип разведения сил – зеркальный отвод от занимаемых позиций.
"В этой связи к следующей встрече в Минске мы намерены детально проработать предложенные представителями Украины координаты для этой и других локаций, чтобы предложить аргументированные паритетные варианты, которые будут соответствовать требованиям рамочного решения", - добавила Никонорова.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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