ЕК надеется на успех саммита ЕС по согласованию долгосрочного бюджета

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Еврокомиссия надеется, что предстоящий саммит стран Евросоюза по согласованию долгосрочного бюджета на 2021-2027 года будет успешным, заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК.

"Надеемся, что на саммите будет достигнут прогресс по согласованию долгосрочного бюджета… поскольку в отсутствие достаточного финансирования могут быть поставлены под угрозу как действующие, так и новые проекты", - сказала представитель Европейской комиссии.

Как ожидается, долгосрочный бюджет ЕС будет обсуждаться 20 февраля на внеочередной встрече глав государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться достичь соглашения о параметрах долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Действующий бюджет ЕС рассчитан до 31 декабря 2020 года. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет затрудняется из-за разногласий стран-членов ЕС по приоритетам союза.