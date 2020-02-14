Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T15:23+0300
https://ria.ru/20200214/1564785509.html
ЕК надеется на успех саммита ЕС по согласованию долгосрочного бюджета
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

ЕК надеется на успех саммита ЕС по согласованию долгосрочного бюджета

15:23 14.02.2020
88
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Еврокомиссия надеется, что предстоящий саммит стран Евросоюза по согласованию долгосрочного бюджета на 2021-2027 года будет успешным, заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК.
"Надеемся, что на саммите будет достигнут прогресс по согласованию долгосрочного бюджета… поскольку в отсутствие достаточного финансирования могут быть поставлены под угрозу как действующие, так и новые проекты", - сказала представитель Европейской комиссии.
Европарламент
12 февраля, 16:23
Евродепутаты считают, что бюджет ЕС должен соответствовать "амбициям"
Как ожидается, долгосрочный бюджет ЕС будет обсуждаться 20 февраля на внеочередной встрече глав государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться достичь соглашения о параметрах долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Действующий бюджет ЕС рассчитан до 31 декабря 2020 года. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет затрудняется из-за разногласий стран-членов ЕС по приоритетам союза.
В ходе пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге депутаты заявили, что поддержат только такой долгосрочный бюджет, который будет соответствовать "амбициозным" планам Евросоюза. Депутаты в ходе дискуссии посоветовали евровластям найти источники средств для своих грандиозных планов, поскольку если новые многочисленные и дорогие проекты будут внедряться при ограниченном бюджете, неминуемо будут сокращаться текущие программы, что в парламенте считают неприемлемым.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
3 февраля, 16:59
Меркель и Курц обсудили в Берлине бюджет ЕС и миссию "София"
000002
Обсудить 0
БрюссельЕврокомиссияЕвросоюзСтрасбургВ мире
Рекомендуем
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
В МИД Грузии рассказали о подготовке к встрече комитета министров СЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России не "гнать лошадей" в вопросе интеграции
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР рассказали о работе по согласованию нового участка отвода сил
Научный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН, профессор, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян. 24 января 2017
В РАН оценили идею закрепить в Конституции роль науки
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель
Сербский депутат заявил об антироссийской истерии в Европе
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии обвинил послов ЕС в подрыве отношений с Брюсселем
Сирийские военные в провинции Алеппо
Сирийская армия продвинулась к КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт оценил заявления Лукашенко об отношениях с Россией
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси считает сотрудничество с Китаем в сфере мобильных сетей опасным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "отобрать" одну из веток нефтепровода "Дружба"
Вертолет сирийских ВВС
В Идлибской зоне деэскалации сбили вертолет ВВС Сирии, сообщили СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР
Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 14 февраля 2020
На совещании Совбеза обсудили ситуацию в Идлибе и тему коронавируса
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН встретится с премьером и главой МИД Пакистана в Исламабаде
Европарламент
Евродепутаты считают, что бюджет ЕС должен соответствовать "амбициям"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния