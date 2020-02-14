ЕК надеется на успех саммита ЕС по согласованию долгосрочного бюджета

БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Еврокомиссия надеется, что предстоящий саммит стран Евросоюза по согласованию долгосрочного бюджета на 2021-2027 года будет успешным, заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК.
"Надеемся, что на саммите будет достигнут прогресс по согласованию долгосрочного бюджета… поскольку в отсутствие достаточного финансирования могут быть поставлены под угрозу как действующие, так и новые проекты", - сказала представитель Европейской комиссии.
Как ожидается, долгосрочный бюджет ЕС будет обсуждаться 20 февраля на внеочередной встрече глав государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться достичь соглашения о параметрах долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Действующий бюджет ЕС рассчитан до 31 декабря 2020 года. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет затрудняется из-за разногласий стран-членов ЕС по приоритетам союза.
В ходе пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге депутаты заявили, что поддержат только такой долгосрочный бюджет, который будет соответствовать "амбициозным" планам Евросоюза. Депутаты в ходе дискуссии посоветовали евровластям найти источники средств для своих грандиозных планов, поскольку если новые многочисленные и дорогие проекты будут внедряться при ограниченном бюджете, неминуемо будут сокращаться текущие программы, что в парламенте считают неприемлемым.
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