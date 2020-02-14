Росздравнадзор проведет анализ российских лекарств для онкобольных

Уточняется, что необходимо провести проверки соответствия указанных лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленным обязательным требованиям к их качеству. Также предстоит проанализировать результаты осуществленного в 2018 и 2019 годах и за истекший период 2020 года фармаконадзора, в том числе оценку сообщений субъектов обращения лекарственных средств в отношении указанных лекарственных препаратов.