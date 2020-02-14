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Росздравнадзор проведет анализ российских лекарств для онкобольных
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РИА Новости

Росздравнадзор проведет анализ российских лекарств для онкобольных

14:57 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору провести анализ соответствия российских лекарств для онкологических больных оригинальным препаратам, сообщает пресс-служба правительства.
"Росздравнадзору провести сравнительный анализ соответствия воспроизведенных лекарственных препаратов российского производства, применяемых при лечении онкологических заболеваний, оригинальным лекарственным препаратам", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что необходимо провести проверки соответствия указанных лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленным обязательным требованиям к их качеству. Также предстоит проанализировать результаты осуществленного в 2018 и 2019 годах и за истекший период 2020 года фармаконадзора, в том числе оценку сообщений субъектов обращения лекарственных средств в отношении указанных лекарственных препаратов.
Добавляется, что о результатах необходимо доложить в правительство РФ до 14 апреля.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РоссияОбщество
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