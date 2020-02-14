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Союзное государство
2020-02-14T14:49+0300
https://ria.ru/20200214/1564782287.html
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе

14:49 14.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет от России "ничего лишнего", в частности, в вопросе о цене на российский газ для Минска, а только равных условий в Союзном государстве и в ЕАЭС.

"Сейчас все упрекают меня в этих Telegram-каналах, что Лукашенко такой-сякой, торгуется, хочет для себя все вытащить. Я ничего лишнего не хочу. Мы в Союзе. И не только в Союзе Беларуси и России, но и в Евразийском экономическом союзе", - цитирует Лукашенко в пятницу агентство Sputnik Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Белорусский президент напомнил, что, в частности, стороны договорились о торговле товарами и услугами без таможенных пошлин. "А какой же союз, если нет равных условий для людей, предприятий. У вас (белорусских предприятий - ред.) газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России - 100 или 80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и "равные" условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле", - пояснил Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Светлогорского ЦКК в Гомельской области.
Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику. Ранее Лукашенко заявлял, что у Белоруссии требовали еще заплатить премию российским компаниям в размере 15-16 долларов на тонну.
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Союзное государствоЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Уважаемый Александр Лукашенко, Римская система: дели и властвуй работает как часы. Поэтому маленькие государства, или их подминают под себя, или практически уничтожают. Реальность, и выход, это встать вместе с Россией в одно государство. Один народ.
14 февраля, 15:09
andrzeilo
1400001
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