Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе

"Сейчас все упрекают меня в этих Telegram-каналах, что Лукашенко такой-сякой, торгуется, хочет для себя все вытащить. Я ничего лишнего не хочу. Мы в Союзе. И не только в Союзе Беларуси и России, но и в Евразийском экономическом союзе", - цитирует Лукашенко в пятницу агентство Sputnik Беларусь .

Белорусский президент напомнил, что, в частности, стороны договорились о торговле товарами и услугами без таможенных пошлин. "А какой же союз, если нет равных условий для людей, предприятий. У вас (белорусских предприятий - ред.) газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России - 100 или 80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и "равные" условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле", - пояснил Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Светлогорского ЦКК в Гомельской области.