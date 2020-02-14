Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-14T17:50+0300
https://ria.ru/20200214/1564781845.html
В Узбекистане гостям предложат высадить деревья на дне Аральского моря
https://cdn23.img.ria.ru/images/156065/93/1560659337_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_fde0cf250c148790b6582a941df32f6e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане гостям предложат высадить деревья на дне Аральского моря

17:50 14.02.2020
108
© Depositphotos / jets_czКладбище кораблей в Муйнаке
Кладбище кораблей в Муйнаке
© Depositphotos / jets_cz
ТАШКЕНТ, 14 фев — РИА Новости. Узбекистан запускает агро- и экотуристский проект в регионе Приаралья —, зарубежным туристам предложат самим высадить деревья на дне высохшего Аральского моря, сообщили РИА Новости в пятницу представитель Госкомитета по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) республики.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Арала. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.
"Мы запускаем проект My garden in the Aral Sea, который предусматривает высадку деревьев туристами, которые будут посещать эти места", — сказал представитель Госкомэкологии. Проект будет реализовываться на базе международного инновационного центра Приаралья.
В экологическом ведомстве уточнили, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на дне высохшего Аральского моря созданы две экспериментальные площадки общей площадью 40,3 гектара для посадки 13 видов пустынных и декоративных растений.
Мюнхен
13 февраля, 08:00Туризм
Редкие красавицы Европы и следы дьявола. Гид по столице Баварии
Ранее в Госкомэкологии сообщали РИА Новости, что планируют реализовать в Приаралье проект посадки деревьев туристами, которые в дальнейшем смогут через интернет наблюдать за своими саженцами. По мнению авторов этой инициативы, купив за минимальную плату саженцы, люди смогут, таким образом, почувствовать свою сопричастность к решению проблем Арала.
Вид на город Самарканд. Архивное фото
21 августа 2019, 20:17Туризм
Власти Узбекистана планируют субсидировать чартеры для привлечения туристов
По оценке экспертов, высадка на высохшем дне Аральского моря пустынных растений должна помочь удерживать на земле растущий слой песка и соли, разносимых ветрами в радиусе сотен километров. Пылевые бури в Приаралье довольно часты, особенно весной и летом. В мае 2018 года пыльно-солевые "облака", проделав почти 800-километровый путь, впервые нависли над Ташкентом. К марту-апрелю 2020 года власти Узбекистана намерены засеять зеленым насаждениями около 1,2 миллиона гектаров рукотворной пустыни "Аралкум".
Город Хива
17 ноября 2019, 08:00Туризм
Легенды, узоры и самый вкусный плов. Восточная сказка Узбекистана
000000
ТуризмТуризмАральское мореНовости - ТуризмУзбекистан
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Выяснилось, в каких странах предпочитают отдыхать российские туристы
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверит школу, где педагога заподозрили в связи с учеником
Сотрудник полиции
В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве пенсионера
Стенд компании Huawei
Huawei назвала обвинения минюста США политическим преследованием
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине
Конституция Российской Федерации
Эксперт оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин поручил укрепить работу по профилактике эпидемий
Украинские военные
В ДНР квалифицировали как теракт обстрел Донецка силовиками
Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона демонстрирует беспрецедентное ослабление блеска. Изображение получено с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO)
Получены фото неожиданно потускневшей поверхности Бетельгейзе
Конвейер по сборке задней подвески автомобиля
Новую особую экономическую зону построят в Подмосковье
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ДНР заявили о гибели человека из-за боевых действий
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
В СПЧ оценили идею закрепить размещение органов власти в Конституции
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
"Роскосмос" назвал информацию об отставке Рогозина слухами и домыслами
Певец Филипп Киркоров
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния