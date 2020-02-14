В Узбекистане гостям предложат высадить деревья на дне Аральского моря

ТАШКЕНТ, 14 фев — РИА Новости. Узбекистан запускает агро- и экотуристский проект в регионе Приаралья —, зарубежным туристам предложат самим высадить деревья на дне высохшего Аральского моря, сообщили РИА Новости в пятницу представитель Госкомитета по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) республики.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Арала. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

"Мы запускаем проект My garden in the Aral Sea, который предусматривает высадку деревьев туристами, которые будут посещать эти места", — сказал представитель Госкомэкологии. Проект будет реализовываться на базе международного инновационного центра Приаралья.

В экологическом ведомстве уточнили, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на дне высохшего Аральского моря созданы две экспериментальные площадки общей площадью 40,3 гектара для посадки 13 видов пустынных и декоративных растений.

Ранее в Госкомэкологии сообщали РИА Новости, что планируют реализовать в Приаралье проект посадки деревьев туристами, которые в дальнейшем смогут через интернет наблюдать за своими саженцами. По мнению авторов этой инициативы, купив за минимальную плату саженцы, люди смогут, таким образом, почувствовать свою сопричастность к решению проблем Арала.