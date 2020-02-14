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Подозрение на коронавирус у студента из Карелии не подтвердилось
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РИА Новости

Подозрение на коронавирус у студента из Карелии не подтвердилось

13:56 14.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГраждане КНР в центре наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области
Граждане КНР в центре наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. В Республику Карелия поступили результаты исследований на наличие коронавируса у студента Петрозаводской консерватории, который был госпитализирован 1 февраля в инфекционную больницу с подозрением на новый тип вируса, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
"По результатам исследования, проведенного в Центре гигиены и эпидемиологии города Санкт-Петербурга, коронавирус не обнаружен", - написал на своей странице "Вконтакте" Охлопков.
По словам министра, пациент в пятницу будет выписан.
"Длительность в верификации диагноза была связана с необходимостью двукратной верификации материала через определенные промежутки времени", - добавил Охлопков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайУханьРеспублика КарелияОбщество
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