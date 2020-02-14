Подозрение на коронавирус у студента из Карелии не подтвердилось

Граждане КНР в центре наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. В Республику В Республику Карелия поступили результаты исследований на наличие коронавируса у студента Петрозаводской консерватории, который был госпитализирован 1 февраля в инфекционную больницу с подозрением на новый тип вируса, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"По результатам исследования, проведенного в Центре гигиены и эпидемиологии города Санкт-Петербурга, коронавирус не обнаружен", - написал на своей странице "Вконтакте" Охлопков.

По словам министра, пациент в пятницу будет выписан.

"Длительность в верификации диагноза была связана с необходимостью двукратной верификации материала через определенные промежутки времени", - добавил Охлопков.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.