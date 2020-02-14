В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за неделю

ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Украинские силовики два раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Седьмого февраля в ЛНР заявили, что украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 39 боеприпасов, а в результате обстрелов в подконтрольном ЛНР Донецком была повреждена линия электропередачи.

"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 93 бригады ВСУ", - добавил Осадчий.

По его мнению, украинские силовики пытались спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, так как обстрелы совпали с посещением зоны конфликта делегацией аппарата военного атташе при посольстве США на Украине.