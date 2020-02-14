В Красноярском крае прокурора района задержали за получение взятки

"По согласованию с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что 21 мая 2019 года Аслаханов при участии брата и других лиц получил от учредителя коммерческой организации 500 тысяч рублей за "покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации".