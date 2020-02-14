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В Красноярском крае прокурора района задержали за получение взятки
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РИА Новости

В Красноярском крае прокурора района задержали за получение взятки

13:32 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокурор Березовского района Красноярского края Бекхан Аслаханов задержан по подозрению в получении взятки, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"По согласованию с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
Как отметили в надзорном ведомстве, Аслаханов задержан.
По данным СК, дело возбуждено на брата прокурора Алихана по статье о посредничестве во взяточничестве, а также на других лиц.
Следствие считает, что 21 мая 2019 года Аслаханов при участии брата и других лиц получил от учредителя коммерческой организации 500 тысяч рублей за "покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации".
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФКрасноярский крайРоссияБерезовский районПроисшествия
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