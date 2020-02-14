В Астраханской области три рыбака утонули, провалившись под лед

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели трех рыбаков, провалившихся под лед на реке Хурдун в Астраханской области, сообщает СУСК РФ по региону.
По информации следствия, 13 февраля трое жителей поселка Красные Баррикады отправилась на рыбалку. После того, как отец одного из рыбаков не смог дозвониться до сына, мужчина отправился на берег реки Хурдун, где обнаружил их автомобиль.
"По предварительным данным, рыбаки провалились под лед. В настоящее время тела местных жителей извлекли из воды водолазы", - говорится в сообщении СУСК.
По данным областного МЧС, погибшие мужчины 1991, 1992 и 1983 годов рождения.
"Проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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