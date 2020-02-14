Омбудсмен попросит мэрию Сочи помочь пенсионерке, живущей в санатории

СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Аппарат уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае попросит руководство санатория имени Семашко и власти Сочи совместно помочь решить проблему жилья пенсионерки с дочерью-инвалидом, сообщил РИА Новости омбудсмен Сергей Мышак.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пенсионерку Валентину Бурсайлову с дочерью-инвалидом санаторий имени Семашко, где женщина проработала более 20 лет педиатром, выселяет из единственного жилья. Отмечалось, что в помещении, предоставленном ранее учреждением для проживания, перебои с электроэнергией и горячей водой, нет возможности приготовить еду.

Омбудсмен отметил, что получал обращение от Бурсайловой еще в 2018 году. В то время власти курорта объяснили, что не могут распоряжаться имуществом санатория. Также власти не имеют законного основания для постановки женщины в льготную очередь на получение муниципального жилья. СК РФ объявил о проведении проверки по данному факту.

"Сейчас немедленно вернемся к этому делу. Я подготовлю еще одно обращение на имя мэра Сочи Алексея Копайгородского, чтобы с этой точки зрения он посмотрел на эту проблему. Ну и, естественно, на руководство санатория уйдет обращение, потому что человеку надо сначала помочь, а потом думать о том, как ей предоставить жилье", - заявил Мышак.

Он отметил, что ситуация очень сложная, но, "безусловно, женщине надо помогать", а санаторий должен позаботиться о человеке, который проработал в нем более 20 лет. По его словам, мэр Сочи вместе с директором санатория могли бы вместе найти решение проблемы.