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Омбудсмен попросит мэрию Сочи помочь пенсионерке, живущей в санатории
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РИА Новости

Омбудсмен попросит мэрию Сочи помочь пенсионерке, живущей в санатории

13:21 14.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Города России. Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае попросит руководство санатория имени Семашко и власти Сочи совместно помочь решить проблему жилья пенсионерки с дочерью-инвалидом, сообщил РИА Новости омбудсмен Сергей Мышак.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пенсионерку Валентину Бурсайлову с дочерью-инвалидом санаторий имени Семашко, где женщина проработала более 20 лет педиатром, выселяет из единственного жилья. Отмечалось, что в помещении, предоставленном ранее учреждением для проживания, перебои с электроэнергией и горячей водой, нет возможности приготовить еду.
Омбудсмен отметил, что получал обращение от Бурсайловой еще в 2018 году. В то время власти курорта объяснили, что не могут распоряжаться имуществом санатория. Также власти не имеют законного основания для постановки женщины в льготную очередь на получение муниципального жилья. СК РФ объявил о проведении проверки по данному факту.
"Сейчас немедленно вернемся к этому делу. Я подготовлю еще одно обращение на имя мэра Сочи Алексея Копайгородского, чтобы с этой точки зрения он посмотрел на эту проблему. Ну и, естественно, на руководство санатория уйдет обращение, потому что человеку надо сначала помочь, а потом думать о том, как ей предоставить жилье", - заявил Мышак.
Он отметил, что ситуация очень сложная, но, "безусловно, женщине надо помогать", а санаторий должен позаботиться о человеке, который проработал в нем более 20 лет. По его словам, мэр Сочи вместе с директором санатория могли бы вместе найти решение проблемы.
"Того, что женщина живет спокойно, и ее никто не выселяет, этого мало в этой ситуации. Санаторий не потратил бы больших денег, если бы помог ей с ремонтом, оборудованием этого небольшого помещения необходимыми условиями: тепло, электроэнергия, возможность приготовить еду, воспользоваться туалетом, душем. Эти бытовые вещи решать несложно", - добавил Мышак.
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