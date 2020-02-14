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В Кирове нашли тело мужчины в вырытой для ремонта теплотрассы траншее
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РИА Новости

В Кирове нашли тело мужчины в вырытой для ремонта теплотрассы траншее

13:16 14.02.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Пенсионер погиб, по предварительным данным, упав в траншею ремонтируемой теплотрассы в Кирове, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Вечером 13 февраля около одного из домов, расположенных по улице Воровского в городе Кирове, в траншее, образовавшейся после работ по ремонту теплотрассы, было обнаружено тело пенсионера 1950 года рождения с признаками падения.
"Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти мужчины. Выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь прокуратура Кировской области организовала проверки деятельности органов местного самоуправления и предприятий ЖКХ по соблюдению правил внешнего благоустройства и соблюдения требований безопасности при организации производства земляных работ вблизи дома № 74а по улице Воровского. "При выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
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12 ноября 2018, 11:32
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КировСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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