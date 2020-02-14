В Кирове нашли тело мужчины в вырытой для ремонта теплотрассы траншее

Мастер участка теплосетей под Саратовом осужден за гибель пенсионерки Суд в городе Марксе Саратовской области приговорил мастера участка местной теплоснабжающей организации к 1,5 годам ограничения свободы по обвинению в гибели пенсионерки при падении в траншею, вырытую для ремонта теплотрассы, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.