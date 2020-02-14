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В Москве снег может растаять до прихода весны
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РИА Новости

В Москве снег может растаять до прихода весны

13:15 14.02.2020
2007
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Уборка снега в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Снег в Москве может растаять до прихода весны, на следующей неделе ожидается атлантический циклон, который принесет теплый воздух, сообщает сайт "Метеоновости" московского Метеобюро.
"С понедельника очередной атлантический циклон начнет поставлять на Русскую равнину очередную порцию теплого воздуха. В дневные часы потеплеет до плюс 5 градусов. И без того невысокие сугробы начнут исчезать на глазах. Вполне возможно, что в весеннюю пору московская погода вступит без снега", - говорится в сообщении.
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Синоптики отмечают, что высота снежного покрова в Москве на сегодняшний день колеблется от 4 сантиметров в центре города до 10 сантиметров на его окраинах. В Московской области самые высокие сугробы на востоке (до 16 сантиметров), меньше всего снега на юге - до 5 сантиметров.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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