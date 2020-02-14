В Москве снег может растаять до прихода весны

"С понедельника очередной атлантический циклон начнет поставлять на Русскую равнину очередную порцию теплого воздуха. В дневные часы потеплеет до плюс 5 градусов. И без того невысокие сугробы начнут исчезать на глазах. Вполне возможно, что в весеннюю пору московская погода вступит без снега", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что высота снежного покрова в Москве на сегодняшний день колеблется от 4 сантиметров в центре города до 10 сантиметров на его окраинах. В Московской области самые высокие сугробы на востоке (до 16 сантиметров), меньше всего снега на юге - до 5 сантиметров.