В Киеве шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

"Вчера около 21.00 (22.00 мск) в Подольское управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что на улице Кирилловской произошло ДТП. Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом. В результате происшествия трое пассажиров общественного транспорта, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.