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В Киеве шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Киеве шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

12:28 14.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Автомобиль врезался в маршрутку в Киеве, в результате травмы различной степени тяжести получили шесть человек, среди которых - беременная женщина, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба киевского отдела нацполиции Украины.
"Вчера около 21.00 (22.00 мск) в Подольское управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что на улице Кирилловской произошло ДТП. Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом. В результате происшествия трое пассажиров общественного транспорта, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.
Как отметила полиция, водителей протестировали на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что человек за рулем Audi находился в состоянии опьянения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения", причины аварии будут установлены после проведения всех следственных действий.
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