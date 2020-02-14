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Россия будет содействовать легализации добычи алмазов в ЦАР
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РИА Новости

Россия будет содействовать легализации добычи алмазов в ЦАР

12:24 14.02.2020 (обновлено: 13:11 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковДиректор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский
Директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия намерена содействовать разработке и принятию в рамках Кимберлийского процесса "дорожной карты" по поэтапной легализации добычи и продажи алмазов из ЦАР, которые сейчас находятся под санкциями, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.
Ранее сообщалось, что объем нелегальной добычи алмазов в ЦАР превышает 300 тысяч каратов в год, а действующие в отношении этой страны санкции только ухудшают ситуацию, поэтому Россия, которая с 2020 года станет председателем Кимберлийского процесса, будет добиваться полной легализации оборота алмазов в ЦАР.
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Дипломат отметил, что одной из задач Кимберлийского процесса является создание условий для того, чтобы алмазодобывающая отрасль африканских стран максимально способствовала решению различных социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются эти государства. "На это направлены и меры Кимберлийского процесса по поддержанию на должном этапе контроля за добычей алмазов", - пояснил он.
Кемарский напомнил, что в связи с вооруженным конфликтом, который разразился в ЦАР в 2013 году, в декабре того же года было принято решение о приостановке ее участия в Кимберлийском процессе.
"Позже, в 2015 году, ЦАР частично вернулась в Кимберлийский процесс, получив возможность реализации тех алмазов, которые добываются на рудниках, подконтрольных центральному правительству. Были установлены специальные требования в плане выполнения схемы сертификации Кимберлийского процесса и осуществления контроля за соблюдением его стандартов на месторождениях. Была создана специальная группа Кимберлийского процесса по мониторингу ситуации в ЦАР, которая к настоящему времени отмечает достигнутый прогресс", - сказал он.
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"В качестве председателей мы намерены содействовать продолжению этой работы, подготовке четкой "дорожной карты", которая позволила бы поэтапно выполнять различные требования, что в перспективе дало бы возможность полностью легализовать добычу и реализацию алмазов в ЦАР. Учитывая сложную ситуацию в стране, это очень непростой процесс, он потребует определенного времени и значительных усилий, в том числе в рамках "дорожной карты", которая будет служить базовым документом", - сказал Кемарский.
ЦАР сейчас находится под международными санкциями: в 2013 году был введен запрет на торговлю алмазами, которые там производят. Позже эмбарго частично сняли: существуют так называемые "зеленые зоны", откуда разрешен экспорт камней. Но запрет по-прежнему действует в "красных зонах" - на севере и востоке, где территорию контролируют антиправительственные вооруженные группировки.
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Кимберлийский процесс - организация по борьбе с теневым оборотом алмазов на мировом рынке, объединяющая свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами", нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок. Россия возглавит эту организацию в 2020 году, а с 2019 года РФ уже являлась ее вице-председателем.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
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Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
Читайте полный текст интервью Андрея Кемарского >>
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЦАРООНРоссияВ мире
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