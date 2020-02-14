В МИД опровергли сообщения о российских наемниках в Мозамбике

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российских наемников в Мозамбике нет, сообщения СМИ об их присутствии там не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
В октябре прошлого года издание Carta de Mocambique сообщило о гибели пятерых граждан РФ на севере Мозамбика. Позже в ряде западных СМИ появились сообщения о присутствии российских наемников в стране.
"Я бы отнес эти сообщения к известной категории "фейк-ньюз". Что касается Мозамбика, они не соответствуют действительности", - сказал дипломат.
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