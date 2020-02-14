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В МИД опровергли сообщения о российских наемниках в Мозамбике
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РИА Новости

В МИД опровергли сообщения о российских наемниках в Мозамбике

12:19 14.02.2020 (обновлено: 13:42 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковДиректор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский
Директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российских наемников в Мозамбике нет, сообщения СМИ об их присутствии там не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
В октябре прошлого года издание Carta de Mocambique сообщило о гибели пятерых граждан РФ на севере Мозамбика. Позже в ряде западных СМИ появились сообщения о присутствии российских наемников в стране.
"Я бы отнес эти сообщения к известной категории "фейк-ньюз". Что касается Мозамбика, они не соответствуют действительности", - сказал дипломат.
Читайте полный текст интервью Андрея Кемарского >>
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМозамбикБезопасностьВ мире
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