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Песня Билли Айлиш для бондианы набрала более трех миллионов просмотров
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РИА Новости

Песня Билли Айлиш для бондианы набрала более трех миллионов просмотров

12:18 14.02.2020
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© AP Photo / Chris PizzelloБилли Айлиш во время выступления на церемонии вручения премии "Оскар"
Билли Айлиш во время выступления на церемонии вручения премии Оскар
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ролик американской певицы Билли Айлиш с песней, которая должна стать главной темой 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", за восемь часов посмотрели свыше трех миллионов человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Видео было опубликовано на канале певицы на YouTube. За восемь часов, к 11.35 пятницы, оно набрало около 3,3 миллиона просмотров.
О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Певица стала самой молодой исполнительницей за всю историю "бондианы". Ранее главные темы в фильмах о приключениях агента 007 исполняли такие звезды, как Мадонна или Пол Маккартни. Ожидается, что первое концертное исполнение песни состоится 18 февраля на церемонии Brit Awards в Лондоне.
Билли Айлиш стала известна в 2016 году после выхода ее дебютного сингла Ocean Eyes. В 2020 году певица стала триумфатором музыкальной премии "Грэмми", выиграв четыре главные номинации: "Песня года", "Альбом года", "Запись года" и "Лучший новый исполнитель".
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