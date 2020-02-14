Проект павильона России на биеннале в Венеции представили в Минкульте

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект павильона России на Венецианской биеннале представили на заседании художественного совета в министерстве культуры РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комиссар российского павильона Тереза Иароччи Мавика рассказала, что во время экспертизы, проведенной компанией Smart Art, выяснилось, что павильон нуждается в реконструкции, но, несмотря на это, было принято решение не закрывать его на время проведения ремонтных работ. Кроме того, было высказано предложение переосмыслить облик и саму институцию павильона в рамках Венецианской архитектурной биеннале, которая пройдет с 23 мая по 29 ноября.

"Павильон должен перестать быть площадкой, на которой делается отчетная выставка или что-то показывается. Он должен стать местом, где что-то происходит. Три последние биеннале выиграли проекты, показавшие перформансы", - рассказала Мавика, слова которой приводят в пресс-службе.

Комиссар добавила, что было решено пригласить молодых архитекторов к работе над реконструкцией российского павильона. По ее словам, отвечая заявленной теме "Как мы будем жить вместе?", павильон России на время смотра станет временной институцией, в которой происходит открытый диалог между теми, кто будет жить и работать в павильоне – ученые, рабочие, дизайнеры, общественные деятели – и аудиторией, которая сможет участвовать в происходящем.

После того, как Архитектурная биеннале закроется в ноябре 2020 года, павильон станет полноценной рабочей площадкой.

Тереза Иароччи Мавика подчеркнула, что кардинального отказа от исторического облика павильона не будет. "Задача победившей в конкурсе команды состоит в том, чтобы стратегически пересмотреть изменения, происходившие со зданием. Павильон должен стать пространством, готовым к проведению будущих мероприятий, начиная с Венецианской биеннале современного искусства 2021 года", - рассказала она.