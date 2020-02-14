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В Иркутске водителя, который врезался в памятник, лишили прав
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РИА Новости

В Иркутске водителя, который врезался в памятник, лишили прав

11:50 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 14 фев - РИА Новости. Водитель, врезавшийся на иномарке в памятник императору Александру III в центре Иркутска, лишен права управления автотранспортом и оштрафован, сообщает ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в начале ноября 2019 года в центре Иркутска автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение памятника Александру III и врезался в постамент. Сотрудники госавтоинспекции обнаружили на месте аварии 36-летнего мужчину, владельца автомобиля, с признаками опьянения. Он отрицал факт нахождения за рулем, при этом не мог объяснить, кто управлял машиной в момент ДТП. От медицинского освидетельствования владелец автомобиля отказался, водительского удостоверения с собой не имел. Мужчина был привлечен к административной ответственности.
"Суд рассмотрел материалы дела и назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 1 год и 10 месяцев и штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Памятник императору Александру III был установлен в Иркутске в 1908 году в ознаменование завершения строительства Великого сибирского железнодорожного пути. Постамент, на котором установлена скульптура царя, изготовлен из полированных блоков розового финского гранита. В настоящее время завершился первый этап восстановления памятника после ДТП – установка кованого ограждения. Восстановление поврежденных конструкций выполнялись в цехе металлообработки исправительной колонии №19. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, поврежденный участок постамента и замена плитки будут проводиться после установления теплой погоды. Все работы выполняются за счет средств виновника ДТП.
Сотрудники полиции и спасатели на месте ДТП
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