В Иркутске водителя, который врезался в памятник, лишили прав

ИРКУТСК, 14 фев - РИА Новости. Водитель, врезавшийся на иномарке в памятник императору Александру III в центре Иркутска, лишен права управления автотранспортом и оштрафован, сообщает ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в начале ноября 2019 года в центре Иркутска автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение памятника Александру III и врезался в постамент. Сотрудники госавтоинспекции обнаружили на месте аварии 36-летнего мужчину, владельца автомобиля, с признаками опьянения. Он отрицал факт нахождения за рулем, при этом не мог объяснить, кто управлял машиной в момент ДТП. От медицинского освидетельствования владелец автомобиля отказался, водительского удостоверения с собой не имел. Мужчина был привлечен к административной ответственности.
"Суд рассмотрел материалы дела и назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 1 год и 10 месяцев и штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Памятник императору Александру III был установлен в Иркутске в 1908 году в ознаменование завершения строительства Великого сибирского железнодорожного пути. Постамент, на котором установлена скульптура царя, изготовлен из полированных блоков розового финского гранита. В настоящее время завершился первый этап восстановления памятника после ДТП – установка кованого ограждения. Восстановление поврежденных конструкций выполнялись в цехе металлообработки исправительной колонии №19. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, поврежденный участок постамента и замена плитки будут проводиться после установления теплой погоды. Все работы выполняются за счет средств виновника ДТП.