В Иркутске водителя, который врезался в памятник, лишили прав

Ранее сообщалось, что в начале ноября 2019 года в центре Иркутска автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение памятника Александру III и врезался в постамент. Сотрудники госавтоинспекции обнаружили на месте аварии 36-летнего мужчину, владельца автомобиля, с признаками опьянения. Он отрицал факт нахождения за рулем, при этом не мог объяснить, кто управлял машиной в момент ДТП. От медицинского освидетельствования владелец автомобиля отказался, водительского удостоверения с собой не имел. Мужчина был привлечен к административной ответственности.