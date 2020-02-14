Артамонов попросил бывших коллег помочь в работе врио губернатора

Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент РФ Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора назначен Шапша. В пятницу его представили в качестве врио губернатора членам регионального правительства. На церемонии выступил Артамонов. Он поблагодарил всех, с кем работал долгие годы "плечом к плечу".

"Мы с вами огромную работу проделали. Мне бы очень не хотелось, чтобы какой-то откат назад начал происходить. Только вперед", - обратился он к бывшим коллегам.

"У нас хороший коллектив, работоспособный. Все работают с большим интересом. И есть от этого результат. Я хотел бы, чтобы вы, дорогие друзья, не сбавляли этих темпов, чтобы ваше настроение от исполнения своих полномочий нисколько не угасало, а, наоборот. Пришел новый руководитель, ему надо помочь. Вам надо пройти выборы этой осенью", - отметил Артамонов. По его словам, чтобы выиграть выборы, не надо "ни с кем пикироваться". "Надо идти к результату, делать честно свою работу во имя благополучия людей, развития региона", - сказал экс-губернатор.