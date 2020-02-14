Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T10:30+0300
https://ria.ru/20200214/1564700892.html
Артамонов попросил бывших коллег помочь в работе врио губернатора
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564674799_0:87:2986:1767_1036x0_80_0_0_30ec1cac6906ab8b943c8643ae2db028.jpg
РИА Новости

Артамонов попросил бывших коллег помочь в работе врио губернатора

10:30 14.02.2020
1721
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнатолий Артамонов
Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 14 фев – РИА Новости. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов попросил бывших коллег помочь врио главы региона Владиславу Шапше в работе и победе на предстоящих выборах губернатора.
Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент РФ Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора назначен Шапша. В пятницу его представили в качестве врио губернатора членам регионального правительства. На церемонии выступил Артамонов. Он поблагодарил всех, с кем работал долгие годы "плечом к плечу".
"Мы с вами огромную работу проделали. Мне бы очень не хотелось, чтобы какой-то откат назад начал происходить. Только вперед", - обратился он к бывшим коллегам.
"У нас хороший коллектив, работоспособный. Все работают с большим интересом. И есть от этого результат. Я хотел бы, чтобы вы, дорогие друзья, не сбавляли этих темпов, чтобы ваше настроение от исполнения своих полномочий нисколько не угасало, а, наоборот. Пришел новый руководитель, ему надо помочь. Вам надо пройти выборы этой осенью", - отметил Артамонов. По его словам, чтобы выиграть выборы, не надо "ни с кем пикироваться". "Надо идти к результату, делать честно свою работу во имя благополучия людей, развития региона", - сказал экс-губернатор.
Он подчеркнул, что итогом работы его команды стало то, что бюджет региона не дефицитный, а профицитный. "Мы получили в конечном итоге результат. Я, Владислав Валерьевич, отдаю вам область не с долгами, а с нераспределенным остатком бюджетных средств 9 миллиардов рублей. Это ваша подушка безопасности", - резюмировал Артамонов.
Выборы губернатора Калужской области пройдут в единый день голосования 13 сентября.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Вчера, 09:29
Артамонов ожидает, что его назначат сенатором от Калужской области
710000
Обсудить 0
Владимир ПутинАнатолий АртамоновКалугаКалужская областьРоссияПолитика
Рекомендуем
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов ожидает, что его назначат сенатором от Калужской области
Молодожены
Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться
Стенд Сбербанка
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных клиентов
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Юрий Лужков
Путин предложил присвоить имя Юрия Лужкова столичному вузу
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Турция усилила меры безопасности российского посольства из-за угроз
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В Госдуме хотят продлить прием предложений по поправке к Конституции
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
Президент России Владимир Путин
Заместителей главы МИД Моргулова и Рябкова наградили орденами Невского
Планета Земля
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Россия критически относится к обвинительному механизму ОЗХО
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния