В СПЧ отметили важность упоминания гражданского общества в Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Если тезисы о гражданском обществе и институтах будут больше присутствовать в Конституции, это пойдет на пользу, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Мне кажется, что если тезисы о гражданском обществе, гражданских институтах будут больше присутствовать в Конституции, это пойдет на пользу", - сказал Фадеев РИА Новости.
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По его словам, очень важно, что гражданское общество становится более зрелым, набирают опыт некоммерческие организации. "Мой опыт работы в Общественной палате показывает, что, действительно, участие в выработке политики уже возможно", - пояснил глава Совета.
"То же самое происходит и в регионах. Те региональные руководители, которые это понимают, очень активно взаимодействуют с гражданскими институтами в принятии каких-то важнейших для региона решений. По крайней мере, обкатывают предполагаемые решения на многочисленных дискуссиях с участием общества. Это уже факт. Я думаю, что эта тенденция очень важная и она, несомненно, будет продолжена", - добавил он.
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Фадеев отметил, что внесение в конституцию поправки об обеспечении правительством участия общественных организаций в выработке и проведении государственной политики могло бы усилить данную тенденцию.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, депутаты поддержали его в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в Конституцию работает над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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