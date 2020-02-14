В СПЧ отметили важность упоминания гражданского общества в Конституции

"То же самое происходит и в регионах. Те региональные руководители, которые это понимают, очень активно взаимодействуют с гражданскими институтами в принятии каких-то важнейших для региона решений. По крайней мере, обкатывают предполагаемые решения на многочисленных дискуссиях с участием общества. Это уже факт. Я думаю, что эта тенденция очень важная и она, несомненно, будет продолжена", - добавил он.