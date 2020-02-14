Лавров планирует встретиться с Чавушоглу в Мюнхене в воскресенье

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу запланирована в воскресенье "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в пятницу журналистам в МИД РФ.
"Встреча планируется в воскресенье", - сказали в ведомстве.
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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что призвал РФ оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.