Силовики шесть раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 25 единиц", - добавил представитель ведомства.
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