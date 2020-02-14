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Россия модернизирует советские торпеды, стоящие на вооружении ВМФ
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РИА Новости

Россия модернизирует советские торпеды, стоящие на вооружении ВМФ

09:11 14.02.2020 (обновлено: 09:12 14.02.2020)
548
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПуск ракеты из комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота
Пуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пуск ракеты из комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Хорошо зарекомендовавшие себя торпеды, которые были созданы в СССР, проходят модернизацию, сообщил журналистам генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.
"Хотелось бы больше активности по торпедному оружию, но тут уж сколько кораблей, столько и торпед. Такого количества, которое заказывал СССР, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, в настоящее время стоящие на вооружении и хорошо зарекомендовавшие себя, мы модернизируем. Есть еще и перспективная торпеда, название которой не хотел бы называть сейчас, пока заканчиваем по ней работы", - сказал Обносов.
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
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Он также сообщил, что для КТРВ, как и для других предприятий оборонно-промышленного комплекса России, актуальна тема постепенного снижения гособоронзаказа, но не в такой "резкой" форме. "В плане военной продукции мы достаточно многогранны, и расширение нашего продуктового ряда позволяет не только держаться на плаву, но и наращивать объемы. Мы руководствуемся принципом: "Если новое оружие создается более эффективным по всем параметрам, оно обязательно попадает в гособоронзаказ". Так что пока заказы у нас сохраняются примерно на том же уровне", - сказал глава КТРВ.
По его словам, наиболее востребованные образцы продукции - это, конечно, авиационные средства поражения, потому что растут и парк ВКС, и поставки авиационных комплексов на экспорт. "И соответственно, необходимо наращивать выпуск изделий как на новые самолеты, так и на самолеты строя. Акцент делаем и на корректируемые авиационные бомбы, и на береговые комплексы "Бастион" и "Бал", - пояснил Обносов.
Он добавил, что в этом году необходимо также закончить три темы по ракетам "воздух-воздух", по корректируемым авиабомбам 1500 и 500 кг, по изделиям "воздух-поверхность" и еще по нескольким проектам.
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Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
4610002
Обсудить 1
Борис ОбносовВоздушно-космические силы РоссииТактическое ракетное вооружение (корпорация)РоссияСССРБезопасность
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14 февраля, 09:12
Сергей Новиков
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Cтенд корпорации Тактическое ракетное вооружение на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
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