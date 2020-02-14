Томская пенсионерка рассказала, что Бастрыкин лично возместил ей штраф

"Конечно (довольна - Прим. ред.), а на результаты посмотрим. Но я надеюсь, что все будет хорошо и все встанет на свои места. Правда она и есть правда… Следователи беседовали со мной там пять с половиной часов, я показала им много интересных фактов. Мне даже сказали, "какая вы молодец, что собрали столько деталей…" - рассказала Круць РИА Новости.