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2020-02-14T09:20+0300
https://ria.ru/20200214/1564686261.html
Томская пенсионерка рассказала, что Бастрыкин лично возместил ей штраф
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РИА Новости

Томская пенсионерка рассказала, что Бастрыкин лично возместил ей штраф

08:31 14.02.2020 (обновлено: 09:20 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Томская пенсионерка Римма Круць поделилась впечатлениями о встрече в Москве с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и рассказала, что он вернул ей тысячу рублей штрафа, выплаченного за оскорбление томского следователя.
Ранее СК РФ сообщил, что жительница Томской области на личном приеме в Москве обратилась к Бастрыкину, так как она не согласна с решением суда в отношении ее мужа по факту мошенничества, а также с непривлечением к уголовной ответственности сотрудников Гостехнадзора, поставивших на регистрационный учет купленную ею в кредит неисправную технику. Глава СК поручил передать уголовное дело в центральный аппарат и установить все обстоятельства. В отношении руководителя СУ СК России по Томской области назначена служебная проверка, также назначена комплексная служебная проверка всего следственного управления.
"Конечно (довольна - Прим. ред.), а на результаты посмотрим. Но я надеюсь, что все будет хорошо и все встанет на свои места. Правда она и есть правда… Следователи беседовали со мной там пять с половиной часов, я показала им много интересных фактов. Мне даже сказали, "какая вы молодец, что собрали столько деталей…" - рассказала Круць РИА Новости.
Женщина также сообщила, что Бастрыкин, узнав, что ей пришлось по решению суда заплатить штраф в размере тысячи рублей за оскорбление томского следователя, вернул ей эти деньги. Она призналась, что назвала следователя, который не дал ознакомиться с материалами дела, обидными эпитетами. "Но я не считаю, что это оскорбление, я просто сделала сравнение… Я рассказала Бастрыкину, он извинился и тысячу отдал", - сказала пенсионерка.
По ее словам, глава СК также дал указание выяснить, кто дал распоряжение о принудительном помещении ее в психиатрическую больницу, и проверить законность такого решения.
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Женщина сказала, что пока не планирует писать никаких заявлений и "бороться с ветряными мельницами", они лишь позвонила в следственное управление СК РФ по Томской области и попросила разобраться с распространением в СМИ ложной информации о том, что ей якобы поставили диагноз "шизофрения".
"Я бы уже наплевала и на эти деньги, на трактор-металлолом, но я не могу смириться с тем, что в правоохранительных органах следователи и их руководители работают не по закону… Если фундамент сгнил, значит надо поправлять, наводить порядок", - объяснила она свою поездку в Москву на прием к руководителю Следственного комитета РФ.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинТомская областьПроисшествия
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