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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

08:05 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Небольшой снег и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, атмосферное давление будет выше нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня с неустойчивыми прояснениями. Местами небольшой снег. Температура в мегаполисе составит от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье от 0 до плюс 3", - сказал Синенков.
Он добавил, что сегодня ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 750 миллиметров ртутного столба, что на 2-3 миллиметра выше нормы.
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