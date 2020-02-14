Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня с неустойчивыми прояснениями. Местами небольшой снег. Температура в мегаполисе составит от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье от 0 до плюс 3", - сказал Синенков.