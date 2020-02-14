Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня с неустойчивыми прояснениями. Местами небольшой снег. Температура в мегаполисе составит от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье от 0 до плюс 3", - сказал Синенков.
Он добавил, что сегодня ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 750 миллиметров ртутного столба, что на 2-3 миллиметра выше нормы.
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