СМИ: в Бангкоке ищут мужчину, совершившего не менее 50 выстрелов

Стрельба произошла в пятницу утром в районе Университета Чулалонгкорна. Представитель полиции заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Очевидцы сообщают, что разыскиваемый стрелял в воздух, но в некоторых случаях направлял оружие на проходящих мимо людей.
Полиция уже установила личность стрелка, которым является 44-летний Эккачай Чаруексип (Ekkachai Charueksilp). Сообщается, что после семейной ссоры он ушел из дома, взяв с собой пистолет.
По данным издания, правоохранители окружили район, где, предположительно, может укрываться стрелявший.