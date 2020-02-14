СМИ: в Бангкоке ищут мужчину, совершившего не менее 50 выстрелов

Полиция на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020

Полиция на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020

© AP Photo / Sakchai Lalit Полиция на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, совершившего не менее 50 выстрелов в центре Полиция разыскивает мужчину, совершившего не менее 50 выстрелов в центре Бангкока , сообщает издание Khaosod

Стрельба произошла в пятницу утром в районе Университета Чулалонгкорна. Представитель полиции заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что разыскиваемый стрелял в воздух, но в некоторых случаях направлял оружие на проходящих мимо людей.

Полиция уже установила личность стрелка, которым является 44-летний Эккачай Чаруексип (Ekkachai Charueksilp). Сообщается, что после семейной ссоры он ушел из дома, взяв с собой пистолет.