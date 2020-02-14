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СМИ: в Бангкоке ищут мужчину, совершившего не менее 50 выстрелов
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РИА Новости

СМИ: в Бангкоке ищут мужчину, совершившего не менее 50 выстрелов

07:36 14.02.2020 (обновлено: 10:19 14.02.2020)
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© AP Photo / Sakchai LalitПолиция на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020
Полиция на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020
© AP Photo / Sakchai Lalit
Полиция на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, совершившего не менее 50 выстрелов в центре Бангкока, сообщает издание Khaosod.
Стрельба произошла в пятницу утром в районе Университета Чулалонгкорна. Представитель полиции заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Очевидцы сообщают, что разыскиваемый стрелял в воздух, но в некоторых случаях направлял оружие на проходящих мимо людей.
Полиция уже установила личность стрелка, которым является 44-летний Эккачай Чаруексип (Ekkachai Charueksilp). Сообщается, что после семейной ссоры он ушел из дома, взяв с собой пистолет.
По данным издания, правоохранители окружили район, где, предположительно, может укрываться стрелявший.
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