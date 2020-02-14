СМИ: хуситы задержали ректора одного из крупнейших вузов в Сане

ДОХА, 14 фев - РИА Новости. Правящие на севере Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) повторно задержали в Сане ректора одного из крупнейших гражданских вузов страны - университета наук и технологий Хамида Аклана, сообщили телеканалу " Аль-Арабия " источники в академических кругах.

Хуситы ранее задерживали ректора 25 января и отпустили его на свободу неделю назад.

"Дом Аклана в Сане в минувшую среду вечером окружили вооруженные люди и увели его в неизвестном направлении, также был задержан глава его офиса Мухаммед аль-Мишни", - отмечают источники.