СМИ: хуситы задержали ректора одного из крупнейших вузов в Сане

ДОХА, 14 фев - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) повторно задержали в Сане ректора одного из крупнейших гражданских вузов страны - университета наук и технологий Хамида Аклана, сообщили телеканалу "Аль-Арабия" источники в академических кругах.
Хуситы ранее задерживали ректора 25 января и отпустили его на свободу неделю назад.
"Дом Аклана в Сане в минувшую среду вечером окружили вооруженные люди и увели его в неизвестном направлении, также был задержан глава его офиса Мухаммед аль-Мишни", - отмечают источники.
Как предполагают источники, задержание ректора крупнейшего гражданского вуза Йемена связано с независимой политикой учебного заведения, которое управляется из-за рубежа и существует на средства йеменских инвесторов, в частности, у хуситов нет доступа к электронной системе вуза, его отчетности и финансам.