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Туризм
2020-02-14T00:45+0300
https://ria.ru/20200214/1564682438.html
В Китай перестали летать российские чартеры
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РИА Новости

В Китай перестали летать российские чартеры

00:30 14.02.2020 (обновлено: 00:45 14.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция салона самолета авиакомпании "Хайнань" в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
© REUTERS / CNS Photo
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Чартерные полеты российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля отменены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса. Китайские авиаперевозчики выполнение чартерных рейсов.
Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний. Остальные перешли на чартерный режим.
Как сообщал ранее министр транспорта Евгений Дитрих, Россия не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем.
Для рейсов между Россией и Китаем выделен отдельный терминал F в московском аэропорту "Шереметьево". Остальные рейсы выведены из него в другие терминалы. Увеличено и количество медработников в аэропорту. Все терминалы аэропорта оснащены тепловизорами, средствами индивидуальной защиты, подготовлены к работе изоляторы с отдельным входом с перрона, исключающим смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными.
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При этом "Аэрофлот" и РЖД бесплатно отвезут в изначальный пункт назначения пассажиров, которые из-за ограничений по коронавирусу вынужденно прилетели в "Шереметьево".

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 59 493 подтвержденных случая заболевания, умерли 1353 человека.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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