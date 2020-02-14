В Китай перестали летать российские чартеры

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Чартерные полеты российских авиакомпаний в Чартерные полеты российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля отменены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса . Китайские авиаперевозчики выполнение чартерных рейсов.

Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний. Остальные перешли на чартерный режим.

Как сообщал ранее министр транспорта Евгений Дитрих, Россия не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем.

Для рейсов между Россией и Китаем выделен отдельный терминал F в московском аэропорту "Шереметьево". Остальные рейсы выведены из него в другие терминалы. Увеличено и количество медработников в аэропорту. Все терминалы аэропорта оснащены тепловизорами, средствами индивидуальной защиты, подготовлены к работе изоляторы с отдельным входом с перрона, исключающим смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными.

При этом "Аэрофлот" и РЖД бесплатно отвезут в изначальный пункт назначения пассажиров, которые из-за ограничений по коронавирусу вынужденно прилетели в "Шереметьево".

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 59 493 подтвержденных случая заболевания, умерли 1353 человека.