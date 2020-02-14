Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме фотографию, на которой представляет свою новую коллекцию обуви. Однако пользователи больше обратили внимание на чрезмерное использование фотошопа.

Многие не поверили, что исполнительница действительно так хорошо выглядит. По их мнению, это заслуга ретушеров и специальных программ.

"Все выглядит фальшиво", — прокомментировала @sarahgotmarried.

"Согласна. Слишком много обработки", — поддержала @samantha.gurfinkiel.

"Дженнифер, тебе очень идет естественность. Почему они так сильно зафотошопили тебя?" — спросила @zmama32.

"На этой фотографии много фотошопа. Мне это не нравится! Ты прекрасна без этого, как и все другие женщины, которые тебя любят", — подчеркнула @crinava_73.

Но были и те, кому понравилось, как выглядит Дженнифер Лопес на черно-белом кадре.

"Ей точно больше 50? Невероятно. Это все, наверное, латиноамериканские гены", — предположила @doctor.nura.

"Вау!" — написал @ao7c.