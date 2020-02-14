Звезда мелодрамы "Спеши любить" представила клип на песню Fifteen

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американская певица и актриса Мэнди Мур опубликовала на YouTube клип на песню Fifteen.

Под сопровождение гитар, барабанов и скрипки звезда мелодрамы Адама Шенкмана "Спеши любить" (2002 год) размышляет о своей ранней музыкальной карьере, которую она начала в возрасте 15 лет (отсюда и название песни).

"При создании новой музыки я испытала глубокую привязанность к этой "молодой девушке" (имею в виду себя). Она причина, по которой я и сегодня могу творить", — рассказала актриса.

Композиция Fifteen вошла в альбом Мэнди Мур "Silver landings". Релиз пластинки запланирован на 6 марта этого года.