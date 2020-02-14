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Звезда мелодрамы "Спеши любить" представила клип на песню Fifteen
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РИА Новости

Звезда мелодрамы "Спеши любить" представила клип на песню Fifteen

02:36 14.02.2020
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американская певица и актриса Мэнди Мур опубликовала на YouTube клип на песню Fifteen.
Под сопровождение гитар, барабанов и скрипки звезда мелодрамы Адама Шенкмана "Спеши любить" (2002 год) размышляет о своей ранней музыкальной карьере, которую она начала в возрасте 15 лет (отсюда и название песни).
"При создании новой музыки я испытала глубокую привязанность к этой "молодой девушке" (имею в виду себя). Она причина, по которой я и сегодня могу творить", — рассказала актриса.
Композиция Fifteen вошла в альбом Мэнди Мур "Silver landings". Релиз пластинки запланирован на 6 марта этого года.
Этот сборник исполнительницы станет первым за последние десять лет после выхода "Amanda leigh" в 2009 года.
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