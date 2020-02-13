Юрий Башмет назвал Зимний фестиваль искусств в Сочи сбывшейся мечтой

СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств в Зимний международный фестиваль искусств в Сочи стал сбывшейся мечтой и стартовал в 13-й раз с большим успехом, сообщил журналистам перед открытием артистический директор фестиваля Юрий Башмет

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стартовал на курорте в среду спектаклем "Не покидай свою планету". Он продлится до 23 февраля. В четверг в Зимнем театре состоялся гала-концерт открытия. Перед открытием маэстро поделился впечатлениями от начала фестиваля, который он назвал сбывшейся мечтой.

"Фестиваль сочинский - это мечта, которая осуществилась. В этом году тринадцатый фестиваль... Вчера был очень большой успех у спектакля, который родился в Сочи, три года ему. Был полный зал", - отметил Башмет.

По его словам, программа фестиваля "всеядная", в ней собраны различные виды искусства. И это является одной из сложностей фестиваля, чтобы не оттолкнуть заинтересовавшегося зрителя не оттолкнуть своими экспериментами. Например, одним из экспериментов станет спектакль на основе историй жизни женщин Сочи.

"И драматический спектакль, премьера которого будет в Сочи, как раз посвящен женщинам, которые проживают в городе Сочи. Если коротко, то мы взяли интервью у реальных людей, которые в Сочи живут, и сделали пьесы. Это может быть всем и близко, и очень интересно", - рассказал журналистам генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.