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Юрий Башмет назвал Зимний фестиваль искусств в Сочи сбывшейся мечтой
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РИА Новости

Юрий Башмет назвал Зимний фестиваль искусств в Сочи сбывшейся мечтой

21:21 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет на творческой встрече в Москве. 5 февраля 2018
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет на творческой встрече в Москве. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств в Сочи стал сбывшейся мечтой и стартовал в 13-й раз с большим успехом, сообщил журналистам перед открытием артистический директор фестиваля Юрий Башмет.
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стартовал на курорте в среду спектаклем "Не покидай свою планету". Он продлится до 23 февраля. В четверг в Зимнем театре состоялся гала-концерт открытия. Перед открытием маэстро поделился впечатлениями от начала фестиваля, который он назвал сбывшейся мечтой.
"Фестиваль сочинский - это мечта, которая осуществилась. В этом году тринадцатый фестиваль... Вчера был очень большой успех у спектакля, который родился в Сочи, три года ему. Был полный зал", - отметил Башмет.
По его словам, программа фестиваля "всеядная", в ней собраны различные виды искусства. И это является одной из сложностей фестиваля, чтобы не оттолкнуть заинтересовавшегося зрителя не оттолкнуть своими экспериментами. Например, одним из экспериментов станет спектакль на основе историй жизни женщин Сочи.
Дирижер Юрий Башмет на репетиции Гонконгского оркестра китайских национальных инструментов на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
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Башмет пошутил про маски перед выступлением китайского вокалиста
"И драматический спектакль, премьера которого будет в Сочи, как раз посвящен женщинам, которые проживают в городе Сочи. Если коротко, то мы взяли интервью у реальных людей, которые в Сочи живут, и сделали пьесы. Это может быть всем и близко, и очень интересно", - рассказал журналистам генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.
На концерте открытия выступили камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а также всемирно известные вокалистка Ольга Кульчинская, скрипачка Клара Джуми Кан, флейтист Массимо Мерчелли и вокалист Ксиангпинг Ксиао с двумя мировыми премьерами, пианистка Ксения Башмет, дирижёры Юрий Башмет и Фредди Кадена.
Музыкант Юрий Башмет выступает на гала-концерте закрытия VII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
15 ноября 2019, 13:48Сказано в эфире
Юрий Башмет: есть города, где не хватает музыкантовНародный артист СССР Юрий Башмет рассказал в интервью радио Sputnik о развитии детского профессионального музыкального образования в России. Беседа состоялась в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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КультураЮрий БашметСочи
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