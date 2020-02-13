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РИА Наука
2020-02-13T20:43+0300
https://ria.ru/20200213/1564678066.html
Садовничий: в Конституции надо подчеркнуть историческое значение науки
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РИА Новости

Садовничий: в Конституции надо подчеркнуть историческое значение науки

20:43 13.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что в Конституции РФ стоит закрепить не только положения о научно-техническом развитии России, но также и подчеркнуть историческое значение развития науки для страны.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Талия Хабриева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила расширить положения Конституции, которые говорят о роли науки. Так, рекомендуется закрепить приоритеты научно-технологического развития в 71-й и 72-й статьях Конституции РФ, а в 114-й статье наделить правительство полномочиями поддержки приоритетов науки. Путин отметил, что положение о роли науки и создание конституционно-правового фундамента для ее развития допустимо в Конституции при правильно подобранных формулировках.
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Садовничий подчеркнул, что те предложения, с которыми он ознакомился, говорят о "повышении внимания правительства и государства к роли науки у нас в стране".
"И конкретно я бы несколько таких мыслей высказал. Первое. Это надо сослаться, хотя это было в предыдущей Конституции, но надо чётко сослаться, подчеркнуть историческое значение российской науки у нас в стране, начиная от Ломоносова, поскольку все успехи стратегические нашей страны были связаны, безусловно, с успехами науки. Такую историческую роль закрепить", - рассказал Садовничий РИА Новости.
Он также добавил, что в статье 71 он бы хотел закрепить более четко роль государства и государственной власти в поддержке науки, а в 72-й статье, по аналогии, "усилить роль субъектов федерации в развитии науки".
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"Все записи предыдущие будут опираться на то, какой алгоритм поддержки науки. И в 114-й статье оно само собой туда подходит. Усилить и наделить полномочиями правительство в поддержке научных приоритетов и науки", - считает ректор МГУ. Садовничий также отметил, что сообщество ректоров приветствует повышение внимания и влияния государства, "чтобы в Конституции появились более сильные записи о поддержке науки".
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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