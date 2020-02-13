МИД прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Ливии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ультиматумы и односторонние подходы не будут способствовать продвижению ливийского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ относительно резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии.
СБ ООН в среду принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии. Автором резолюции является Великобритания. Резолюцию поддержали 14 стран, Россия воздержалась при голосовании. "Российская делегация воздержалась в ходе голосования, так как британские авторы документа отказались учитывать принципиальные для нас моменты", - отметили в МИД РФ.
В частности, в ведомстве пояснили, что еще на стадии обсуждения проекта резолюции Москва придерживалась позиции, что фундаментальный принцип ливийского урегулирования, согласно которому только сами ливийцы могут определять будущее своей страны, должен распространяться на все рекомендации ливийским сторонам, в том числе от СБ ООН. "Напомним, что наше присоединение к "заключительным положениям" саммита в Берлине как раз и было обусловлено необходимостью их последующего согласования с ливийцами", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что российская сторона настоятельно убеждала коллег в Совете Безопасности не торопиться с принятием резолюции и добиваться согласия ливийских сторон с итогами Берлинской конференции. "Ливийцы только начали диалог, в том числе в рамках Совместного военного комитета "5+5". Результатом его работы и должно стать формулирование эффективных параметров прекращения огня, о котором говорится в Берлинском коммюнике и которые могли бы быть закреплены резолюцией СБ ООН", - пояснили в ведомстве.
"Однако британские авторы решили "срезать" этот путь и просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности, видимо, не задумываясь о том, будет ли она жизнеспособной. Наши конструктивные предложения были отвергнуты, В результате принятая резолюция содержит много несбалансированных положений, а также предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет, и требует от Генерального секретаря представить свои рекомендации на сей счет. Это, в частности, касается еще незаключенного перемирия", - отметили в МИД РФ.
"Сомневаемся, что такие ультиматумы и односторонние подходы будут способствовать продвижению ливийского урегулирования. Еще большие сомнения вызывает настойчивое продвижение планов, разработанных без учета мнения ливийцев", - говорится в сообщении. При этом в МИД РФ подчеркнули, что "Россия продолжит работу со всеми ключевыми ливийскими игроками, настраивая их на скорейшее достижение постоянного перемирия и обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с восстановлением единства ливийского государства и нормализацией жизни в стране".
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.