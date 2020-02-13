МИД прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Ливии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ультиматумы и односторонние подходы не будут способствовать продвижению ливийского урегулирования, говорится в сообщении Ультиматумы и односторонние подходы не будут способствовать продвижению ливийского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ относительно резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии

СБ ООН в среду принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии. Автором резолюции является Великобритания . Резолюцию поддержали 14 стран, Россия воздержалась при голосовании. "Российская делегация воздержалась в ходе голосования, так как британские авторы документа отказались учитывать принципиальные для нас моменты", - отметили в МИД РФ.

В частности, в ведомстве пояснили, что еще на стадии обсуждения проекта резолюции Москва придерживалась позиции, что фундаментальный принцип ливийского урегулирования , согласно которому только сами ливийцы могут определять будущее своей страны, должен распространяться на все рекомендации ливийским сторонам, в том числе от СБ ООН. "Напомним, что наше присоединение к "заключительным положениям" саммита в Берлине как раз и было обусловлено необходимостью их последующего согласования с ливийцами", - говорится в сообщении

В МИД отметили, что российская сторона настоятельно убеждала коллег в Совете Безопасности не торопиться с принятием резолюции и добиваться согласия ливийских сторон с итогами Берлинской конференции. "Ливийцы только начали диалог, в том числе в рамках Совместного военного комитета "5+5". Результатом его работы и должно стать формулирование эффективных параметров прекращения огня, о котором говорится в Берлинском коммюнике и которые могли бы быть закреплены резолюцией СБ ООН", - пояснили в ведомстве.

"Однако британские авторы решили "срезать" этот путь и просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности, видимо, не задумываясь о том, будет ли она жизнеспособной. Наши конструктивные предложения были отвергнуты, В результате принятая резолюция содержит много несбалансированных положений, а также предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет, и требует от Генерального секретаря представить свои рекомендации на сей счет. Это, в частности, касается еще незаключенного перемирия", - отметили в МИД РФ.

"Сомневаемся, что такие ультиматумы и односторонние подходы будут способствовать продвижению ливийского урегулирования. Еще большие сомнения вызывает настойчивое продвижение планов, разработанных без учета мнения ливийцев", - говорится в сообщении. При этом в МИД РФ подчеркнули, что "Россия продолжит работу со всеми ключевыми ливийскими игроками, настраивая их на скорейшее достижение постоянного перемирия и обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с восстановлением единства ливийского государства и нормализацией жизни в стране".

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.