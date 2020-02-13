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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T18:25+0300
https://ria.ru/20200213/1564672335.html
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Сирии, сообщил источник
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Сирии, сообщил источник

18:25 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости, Мария Князева. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят на ближайшем совете 17 февраля ситуацию в Сирии, рассказал журналистам источник в структурах ЕС.
"ЕС кратко вернётся к катастрофической ситуации в Сирии, особенно в свете последних событий в Идлибе", - сказал он.
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"Глава дипломатии ЕС поднимает вопрос разворачивающегося кризиса на северо-западе Сирии, где военное наступление сирийского режима и его союзников привело к гуманитарному кризису и рискует подрывом более широкой региональной стабильности", - говорится также в документах к совету.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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В Кремле заявили о приверженности сочинским договоренностям по Сирии
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииЕвросоюзБашар АсадВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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