В самом южном городе Земли открыли выставку российских фотохудожников

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Известные российские фотохудожники открыли в четверг фотовыставку "Аристократы морей" в Ушуайя, самом южном городе планеты, расположенном на Огненной Земле в 2360 километрах от Буэнос-Айреса и в 16 тысячах километров от Москвы, сообщил РИА Новости фотохудожник Александр Кильмет.
© Фото : Юрий МасляевЮрий Масляев - Пересекая океан, фрегат Паллада
© Фото : Юрий Масляев
Юрий Масляев - Пересекая океан, фрегат Паллада
Фотовыставка посвящается 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Федора Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"В честь 200-летия открытия Антарктиды в Ушуайя прошли знаковые мероприятия, в том числе посещение знаменитых на весь мир российских парусников "Крузенштерн" и "Паллада", которые сейчас находятся в порту, возложение венков к мемориалу погибших в войне, а также открытие фотовыставки "Аристократы морей", - сказал Кильмет.
© Фото : Александр КильметАлександр Кильмет - Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
© Фото : Александр Кильмет
Александр Кильмет - Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
Он напомнил, что в честь знаменательных юбилеев в период с ноября 2019 года по декабрь 2020-го барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" совершает трансатлантический переход.
"Помимо дани памяти великим историческим событиям цель авторов выставки — подарить мечту о море тем, кому не довелось ходить в дальние плавания, и воспоминания тем, чья жизнь неразрывно связана с кораблями и парусниками", - подчеркнул Кильмет.
© Фото : Александр АлякринскийАлександр Алякринский - С мечтой о море
© Фото : Александр Алякринский
Александр Алякринский - С мечтой о море
"Аристократы морей" — выставка Морского фотографического собрания, в которое входят Юрий Масляев, Александр Алякринский, Александр Кильмет, дизайнер Росита Руис. Это единственное в мире творческое объединение, занимающееся художественной маринистикой, отвечающей всем канонам классической фотографии. Экспозиция организована при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, фонда "История Отечества", посольства РФ в Аргентине, ассоциации "Русский Дом на Краю Света".