В самом южном городе Земли открыли выставку российских фотохудожников

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Известные российские фотохудожники открыли в четверг фотовыставку "Аристократы морей" в Ушуайя, самом южном городе планеты, расположенном на Огненной Земле в 2360 километрах от Буэнос-Айреса и в 16 тысячах километров от Москвы, сообщил РИА Новости фотохудожник Александр Кильмет.

© Фото : Юрий Масляев Юрий Масляев - Пересекая океан, фрегат Паллада © Фото : Юрий Масляев Юрий Масляев - Пересекая океан, фрегат Паллада

Фотовыставка посвящается 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Федора Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В честь 200-летия открытия Антарктиды в Ушуайя прошли знаковые мероприятия, в том числе посещение знаменитых на весь мир российских парусников "Крузенштерн" и "Паллада", которые сейчас находятся в порту, возложение венков к мемориалу погибших в войне, а также открытие фотовыставки "Аристократы морей", - сказал Кильмет.

© Фото : Александр Кильмет Александр Кильмет - Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь © Фото : Александр Кильмет Александр Кильмет - Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Он напомнил, что в честь знаменательных юбилеев в период с ноября 2019 года по декабрь 2020-го барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" совершает трансатлантический переход.

"Помимо дани памяти великим историческим событиям цель авторов выставки — подарить мечту о море тем, кому не довелось ходить в дальние плавания, и воспоминания тем, чья жизнь неразрывно связана с кораблями и парусниками", - подчеркнул Кильмет.

© Фото : Александр Алякринский Александр Алякринский - С мечтой о море © Фото : Александр Алякринский Александр Алякринский - С мечтой о море